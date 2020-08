Lây nhiễm chéo ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khiến 5 người cùng phòng mắc COVID-19

Từ ngày 4/8, ông N.B được chuyển đến cách ly và điều trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh nhân B đã có 3 lần xét nghiệm dịch hầu họng và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 30/7, 19/8 và 21/8.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ở Đà Nẵng

Trong khi đó, bệnh nhân 1015 từ ngày 6/8 đến 18/8 đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để chăm sóc ông N.B. Tại đây, bệnh nhân được cách ly cùng phòng với ông B và một số người khác trong đó có các bệnh nhân chuyển đến từ Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.



Ngày 19/8 và 20/8, sau khi 4 bệnh nhân cùng phòng có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2 (là bệnh nhân số 996, số 997, số 998 và số 1006), bệnh nhân được chuyển đến phòng khác thuộc khu cách ly của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ngày 21/8, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) gửi đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến phòng cách ly riêng để chăm sóc ông N.B.

Ngày 22/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2 nên đã gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân đến CDC Đà Nẵng. Tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Như vậy, bệnh nhân 1015 là người thứ 5 trong cùng phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng mắc COVID-19.



Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày