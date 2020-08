Cả gia đình 6 người của chủ quán cà phê ở Đà Nẵng cùng mắc COVID-19, chỉ 2 người có triệu chứng

Trong số 7 ca mắc COVID-19 mới được công bố chiều 25/8, có tới 5 bệnh nhân từ 1025 - 1029 là thành viên trong cùng gia đình , đều có liên quan đến bệnh nhân 1017 là chủ quán cà phê có biểu hiện sốt, ho vẫn đi chợ mua hàng.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về lịch trình di chuyển và tiền sử dịch tễ của 5 bệnh nhân này.

Bệnh nhân số 1025, nam, sinh 1950, trú đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là chồng của bệnh nhân 1017.



Từ ngày 10-21/8, ông này chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Trong đó, khoảng 15h30 ngày 13/8, ông đến Bưu điện Đà Nẵng 3 ở số 4 Trần Quang Diệu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, để nhận lương hưu. Tại đây, ông có tiếp xúc với bảo vệ và nhân viên phát lương hưu (không nhớ tên).



Ngày 15/8, bạn của cháu gái là N.H.C (cư trú tại K3 Phạm Nổi, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đến nhà chơi và ông có tiếp xúc đến khoảng 16h cùng ngày.

Một khu vực tại phường Mỹ An bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19



Ông còn tiếp xúc với 2 cháu nội là P.Đ.Đ.N và P.Đ.Đ.N cùng với con dâu và con trai bệnh nhân là Đ.M.D.L và P.V.S. Sau đó cả gia đình con trai trở về nhà tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.



Từ 21/8 - 23/8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Tối ngày 23/8, sau khi vợ ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thì ông cùng các thành viên khác trong nhà được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Bệnh nhân 1026, nữ, sinh 1999, trú đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân sống cùng gia đình và là cháu nội của bệnh nhân 1017 và 1025.



Từ ngày 10-16/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Riêng sáng 15/8, bệnh nhân có tiếp xúc với người bạn là N.H.C, cư trú tại K3 Phạm Nổi, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn khi đến nhà chơi, đến khoảng 16h thì người này trở về nhà.



Từ ngày 10-21/8, bệnh nhân có tiếp xúc với hai em họ cũng là cháu nội của bệnh nhân 1017 và 1025. Sau đó hai em họ cùng bố mẹ trở về nhà tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.



Ngày 17/8 - 19/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 20/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng, mệt mỏi và đau đầu, ở nhà. Hai ngày sau có đi mua nước ngọt và bánh tại nhà tổ trưởng tổ dân phố ở gần nhà.



​Tối 23/8, bệnh nhân cùng các thành viên trong gia đình được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.



Bệnh nhân 1027, nam, sinh 1977, trú đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là con trai của bệnh nhân 1017 và là cha của bệnh nhân 1026.



Nghề nghiệp: Nhân viên tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Biển S.Tech, lô D7-D8 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.



​Từ ngày 10-21/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Khoảng từ 16-17h hằng ngày, bệnh nhân đi tập ​Từ ngày 10-21/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Khoảng từ 16-17h hằng ngày, bệnh nhân đi tập thể dục một mình quanh nơi cư trú sau đó trở về nhà, không tiếp xúc với người khác.



​Ngày 15/8, có tiếp xúc với bạn của con gái là N.H.C (cư trú tại K3 Phạm Nổi) đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân, đến khoảng 16h. ​Ngày 20/8, ông N.V.T đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân.



Cùng ngày có tiếp xúc với gia đình em trai P.V.S gồm 4 người khi tới nhà. Sau đó 4 người này trở về nhà tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.



Khoảng từ 16-17 giờ ngày 21/8, bệnh nhân đi tập thể dục một mình quanh nơi cư trú, đến uống nước phía ngoài sân tại tiệm tạp hóa ông N.V.X, sau đó trở về nhà.



Ngày 22/8, 7h30, bệnh nhân đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Biển S.Tech, lô D7-D8 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân có mang khẩu trang và tiếp xúc với chị gái P.T. B, ông Đ.V.P và anh N.



Ngày 23/8: lúc 17h, bệnh nhân đến mua nước tại tiệm tạp hóa ông N.V.X sau đó trở về nhà. Khoảng 23h30, bệnh nhân cùng những người trong gia đình được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Bệnh nhân 1028, nữ, sinh 2000, trú đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là cháu ngoại, sống cùng nhà với bệnh nhân 1017.



Từ ngày 4-14/8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngoài ra từ ngày 10-21/8, có tiếp xúc với gia đình em họ (con trai của cậu ruột P.V.S) khi đến nhà.



Ngày 15/8, 16/8 và 17/8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Sáng ngày 15/8, có tiếp xúc với bạn của em họ là N.H.C khi đến nhà chơi.

Xét nghiệm cho các tiểu thương và người dân sống gần chợ Hà Thân bệnh nhân 1017 từng tới

Ngày 18/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho và khó thở. Từ ngày 19-23/8, bệnh nhân vẫn còn triệu chứng ho, mệt mỏi nên chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.



​Tối 23/8, bệnh nhân cùng những người trong gia đình được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Bệnh nhân 1029, nữ, sinh 1974, trú đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là con gái, sống cùng nhà của bệnh nhân 1017.



Nghề nghiệp: Công nhân tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Biển S.Tech, lô D7-D8 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.



Từ ngày 10-21/8, bệnh nhân đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Biển S.Tech, lô D7-D8 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân có mang khẩu trang và tiếp xúc với khoảng 4 - 5 đồng nghiệp, trong đó có em trai. Sau giờ làm việc, bệnh nhân trở về nhà.



Ngày 16/8, bệnh nhân đến chợ chiều trên đường Ngô Quyền. Tại đây, chị có gửi xe ở trong chợ (tiếp xúc với 1 người giữ xe) và mua cá (không nhớ quầy) sau đó trở về nhà.



Cùng ngày có tiếp xúc với 4 người trong gia đình em trai P.V.S khi đến nhà chơi. Sau đó những người này trở về nhà tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

​Ngày 21/8, 22/8 và 23/8, chị tiếp tục đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Biển S.Tech, tại đây bệnh nhân có mang khẩu trang, tiếp xúc với khoảng 4 - 5 đồng nghiệp (trong đó có chị P.T.L, còn lại không nhớ tên). Sau giờ làm việc, bệnh nhân trở về nhà.

​Tối 23/8, chị cùng những người trong gia đình được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Với lịch trình di chuyển, tiếp xúc như trên, nhiều khả năng sẽ còn ghi nhận thêm ca bệnh mới liên quan đến các trường hợp này.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày

Theo Hà Ly/SKCĐ