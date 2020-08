Tiếp xúc với con trai và con gái chủ quán cà phê ở Đà Nẵng, người đàn ông làm cùng nhiễm COVID-19

Tối 27/8, Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm COVID-19 mới nhất là bệnh nhân 1036 tên H.K.N, SN 1958, ngụ đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng . Người này là nhân viên tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân số 1025, số 1027 và số 1029 (được Bộ Y tế công bố ngày 25/8).



Từ ngày 10 đến 15/8, (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech. Ở công ty, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân số 1025, số 1027, số 1029 và anh T cùng tổ mộc (cư trú tại K43 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Sau giờ làm việc, bệnh nhân trở về nhà.

Ngày 16/8, tại đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sau đó trở về nhà.

Từ ngày 17 đến 20/8, bệnh nhân tếp tục đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với anh T cùng tổ mộc và những người khác tại công ty (không nhớ rõ tên). Sau giờ làm việc, bệnh nhân trở về nhà.

​Ngày 21 và 22/8, ông chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Tối 22/8, con gái H.T.K.C cùng con rể H và cháu gái B.T (cư trú tại tổ 90, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đến nhà chơi, có tiếp xúc với bệnh nhân và ở lại đến tối ngày 23/8 thì trở về lại nơi cư trú.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 23/8, bệnh nhân uống cà phê cùng với anh B, anh H và anh H (là 3 người ở xung quanh nơi cư trú) ở trước sân nhà.



Ngày 24/8 buổi sáng, bệnh nhân đi làm bình thường có tiếp xúc với anh M (cư trú tại đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và anh C (cư trú tại tổ 70 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).



Khoảng 18 giờ, bệnh nhân đến nhà mẹ vợ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với mẹ vợ và 9 người khác.



Chiều 25/8, sau khi các bệnh nhân số 1025, số 1027 và số 1029 được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Khu nhà ở công nhân thuộc Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ. Tại đây, bệnh nhân được cách ly ở 1 phòng riêng.

Ngày 26/8, tại khu cách ly, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2), đến tối cùng ngày, cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Trước đó, các bệnh nhân 1025 (70 tuổi), 1027 (43 tuổi) và 1029 (46 tuổi) lần lượt được xác định là Trước đó, các bệnh nhân 1025 (70 tuổi), 1027 (43 tuổi) và 1029 (46 tuổi) lần lượt được xác định là chồng, con trai và con gái sống cùng nhà với bà chủ quán cà phê ở đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Bà chủ quán cà phê tình cờ được lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/8 khi đang đi chợ Hà Thân mua sắm. Trước đó bà có biểu hiện sốt, ho, khó thở nhưng vẫn nhiều lần đi chợ. Tại nhà cũng tiếp xúc với nhiều người.

