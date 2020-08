Bệnh nhân 601 và 602 ở Đắk Lắk từng đi du lịch khắp Đà Nẵng, Hội An, Huế, dự đám cưới và đám tang

Chiều 2/8, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về lịch trình di chuyển 2 ca mắc COVID-19 mới tại tỉnh là bệnh nhân 601, 602. Đến nay, Đắk Lắk đã có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 601



Đó là chị H.T.T.V. (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP HCM). Ngày 18/7, chị V. đi du lịch Đà Nẵng cùng chồng và 2 con trên chuyến bay VN122. Sau đó, bắt taxi Mai Linh về đường Vũ Quỳnh, Thành Khê, TP Đà Nẵng.

Ngày 19/7, chị V. cùng gia đình ô tô Grab đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở khách sạn Mercure Bà Nà. Chị cùng gia đình ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn, sau đó đi chơi mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn.

Ngày 20/7, chị ăn trưa cùng gia đình rồi quay về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. 14 giờ cùng ngày, đi Hội An bằng ô tô Grab, lưu trú tại khách sạn A Little Luxurry Hội An, đi ăn và đi chơi trong phố cổ Hội An.

Ngày 21/7, từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An. Đến 16 giờ quay về khách sạn rồi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Tối cùng ngày, chị V. cùng gia đình đi ăn đám họ tại Hòa Vang, Đà Nẵng.

Trưa 22/7, chị V. đi xe Grab đến đám cưới của người bà con tại For You Palace.

Ngày 23/7, sáng chị V. cùng gia đình đi ô tô cá nhân để đi đám cưới tại Huế rồi đến Homestay Huế villa. Tại Huế, chị cùng gia đình đi uống cà phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, cà phê Mắt Biếc. Ngày 24/7, chị V. quay về Đà Nẵng.



Ngày 25/7, chị ăn sáng tại quán bún ở đường quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và uống cà phê gần chỗ ăn sáng. Lúc 9 giờ cùng ngày, chị V. và con đi TP Buôn Ma Thuột trên chuyến bay VN1915, số ghế 20D. Từ sân bay về nhà anh trai đường Nguyễn Văn Cừ bằng ô tô của anh trai và ăn trưa tại đây khoảng 20 người. Khoảng 14 giờ về nhà mẹ ở đường Hoàng Diệu, sau đó lên nhà chị gái ở đường Ama Khê ăn tiệc và tiếp xúc gần với 94 người.

Ngày 26/7 ăn sáng tại nhà đường Hoàng Diệu, trưa lên nhà ở đường Ama Khê tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, chiều đi đám ma tại đường Y Moan. Từ tối 26 đến ngày 31/7, chị V. ở nhà cùng không đi ra ngoài tại đường Hoàng Diệu.



Ngày 1/8, bệnh nhân V. và 5 người nhà được đưa vào khu cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 602

Đó là em H.H.A (học sinh lớp 8, ngụ TP Buôn Ma Thuột). Bệnh nhân A là cháu của bệnh nhân V. Do đó, nhiều hoạt động, địa điểm của chị V và cháu A tương đồng.



Ngày 20/7, em A. từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Đà Nẵng trên chuyến bay VJ710, số ghế 20 rồi bắt Grap về nhà bà con tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Đến 17 giờ đi xe ô tô của gia đình tới Hội An, nghỉ tại khách sạn (không nhớ tên).

Sáng 21/7, em đi từ khách sạn A Little Luxurry Hội An đi chơi tại Nam Hội An, đến 16 giờ quay về lại khách sạn rồi đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Tối cùng ngày, em A cùng gia đình đi ăn đám hỏi của người bà con tại Hòa Vang.

Trưa ngày 22/7, em di chuyển bằng xe Grab đi đám cưới của người bà con tại For You Palace, sau đó về nhà tại Hòa Vang.

Sáng ngày 23/7, A. cùng gia đình đi bằng xe ô tô cá nhân để đi đám cưới tại Huế, sau đám cưới đến và ở lại Homestay Huế Villa. Tại Huế, A. cùng gia đình đi uống café và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp theo đi đến quán café Mắt Biếc và trở về Homestay.

Ngày 24/7, em cùng gia đình đón xe Mai Linh BKS: 47B-02192 từ chợ Miếu Bông, Hòa Vang về Đắk Lắk, đeo khẩu trang suốt chuyến đi.

Ngày 25/7, bệnh nhân và người nhà về tới tại thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột rồi đến đường Nguyễn Văn Cừ và ở đó cho đến ngày 31/7.

Lúc 13 giờ ngày 2/8, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên là dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 này, trong ngày 2/8, cơ quan chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Hoàng Diệu để khử trùng, làm vệ sinh khu vực, lập chốt, kiểm soát, kiểm tra y tế khu dân cư.



UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cách ly toàn xã hội trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 3/8. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo khẩn tìm hành khách trên chuyến bay VN 1915 từ Đà Nẵng đi TP Buôn Ma Thuột.

