Ca mắc COVID-19 ở Hà Nam từng đi xe khách với nhiều người, đi nhiều nơi để tìm việc tại Đà Nẵng

Chiều 2/8, trong số 30 ca nhiễm COVID-19 mới được công bố có ca mắc đầu tiên tại Hà Nam có liên quan đến Đà Nẵng. Đó là bệnh nhân 620 là một phụ nữ 44 tuổi, trú tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 8/7, bệnh nhân đi ô tô khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng, đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát, Cẩm Lệ chơi. Những ngày sau đó, bệnh nhân được em chồng chở đi một số nơi tham quan và tìm việc làm.

Ngày 14/7, bệnh nhân bắt đầu đi làm tại quán ăn Cuội Nguội, đường 30/4. Đến trưa 27/7, nghe tin Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân bắt xe của nhà xe Kim Chi về quê. Ngồi trên xe ô tô này có nhiều khách, trong đó có hai vợ chồng quê ở Lý Nhân ngồi cùng hàng ghế.

7 giờ 30 ngày 28/7, bệnh nhân có mặt tại quê và lên trạm y tế khai báo. Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Ngày 2/8, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Sức Khỏe bệnh nhân ổn định, đang được điều trị, cách ly tại bệnh viện.

Đáng chú ý, bệnh nhân này chưa từng đến Bệnh viện Đà Nẵng nhưng vẫn mắc bệnh. Bệnh nhân từng di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nên hiện chưa rõ nguồn lây bệnh.

Ngay khi ghi nhận ca bệnh số 620, các cơ quan liên chức năng khẩn trương thực hiện việc điều tra, khoanh vùng, dập dịch đối với tất cả các địa điểm, các trường hợp liên quan đến bệnh nhân; truy vết, phát hiện sớm ca lây nhiễm, không để lây nhiễm bệnh trên diện rộng.

Đặc biệt, việc phong tỏa khu vực sinh sống và các địa bàn liên quan đến bệnh nhân cần được triển khai sớm, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công tác phòng chống dịch…



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã có công văn chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, masage, trò chơi điện tử (online, offline), rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ 7 giờ ngày 3/8 đến khi có thông báo mới.

