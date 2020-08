Bệnh nhân 671 và 672 tiếp xúc với nhiều người hàng xóm, phát hiện dương tính dù chưa có triệu chứng

Sáng 5/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về kết quả điều tra, giám sát lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân 671 và 672.

BN 671 (nam, 33 tuổi, ở xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên). Ngày 11/7, anh này bị tai biến chuyển ra Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam (bằng xe cấp cứu), sau đó chuyển ra khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đà Nẵng. Quá trình di chuyển bằng xe cấp cứu có anh rể và mẹ ruột đi cùng.



Từ ngày 12-15/7, anh nằm điều trị tại Phòng 309, Khoa Ngoại - Thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng), tiếp xúc với ba và em ruột. Trong thời gian này, cũng có em ruột là nhân viên văn phòng Công ty HITECH - Duy Xuyên và người thân đến thăm.

Lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân tại khu dân cư Lưu Minh (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình).

Ảnh: Báo Quảng Nam

Ngày 18/7, vẫn nằm điều trị tại phòng đó, có ba, em, cô ruột (ở Đà Nẵng) đến thăm. Ngày 19/7, có em ruột và hai cháu đến thăm (địa chỉ xã Duy Trung, H.Duy Xuyên). Ngày 20-21/7, có nhiều người thân đến thăm.

Sáng 22/7, bệnh nhân xuất viện về nhập viện tại Bệnh viện Bình An bằng xe taxi. Ngày 23/7, anh có nằm chung phòng với BN 524; có tiếp xúc với ba, em gái và người thân đến thăm.



Ngày 24/7, có em H. và H.B.Y (Công nhân sợi RIO – Duy Trung) đến thăm. Ngày 27/7, bệnh nhân được xuất viện về nhà bằng phương tiện taxi, về đến nhà được cách ly tại nhà và có bác M. đến thăm.

Ngày 27-31/7, được cách ly tại nhà, tiếp xúc với người nhà có cô N.T.H (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn), em N.T.L (công nhân Công ty HITECH – Duy Xuyên) đến thăm.

Ngày 1/8, được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, không ho.

BN 672 (nam, 37 tuổi, ở xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc) là công nhân. Anh này sống cùng vợ và 2 con. Hằng ngày, anh đi làm thuê tại kho của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế - thuộc kho chứa hàng của Công ty vận tải Việt Nhật (ở 11B khu công nghiệp Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), tại đây có khoảng 20 công nhân làm việc.

Tối 20 và 21/7, anh cùng mẹ là BN 469, chăm sóc ba ruột điều trị tại khoa Thận Tiết niệu (Bệnh viện Đà Nẵng). Ngày 26/7, có 4 bạn đến nhà thăm chơi, ngày 27 - 29/7, bệnh nhân chở con đi học thêm tại nhà cô H. (xã Đại Hiệp), không có tiếp xúc với cô H.

Ngày 30/7, anh đi xay gạo tại nhà ông M. (thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp). Ngày 1/8, anh được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh nhân không sốt, không khó thở, không ho.

