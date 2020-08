Bệnh nhân 714 ở Hà Nội phát bệnh nhưng test nhanh vẫn âm tính, đi qua 4 quận và khám ở hai bệnh viện

Sáng 6/8, Bộ Y tế xác nhận ca mắc COVID-19 mới nhất ở Hà Nội là bệnh nhân 714 anh B.Đ.T (42 tuổi, nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10), trú tại 5/4 Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Anh T. có biểu hiện ho sốt, khó thở ngày 19/7. Trước đó, anh T. cùng vợ con đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14 - 17/7 cùng vợ con.



Trong thời gian du lịch, anh cùng gia đình lưu trú tại khách sạn Hidden (120 Bạch Đằng, P.Bắc Phú Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), có tham quan nhiều địa điểm khác. Khoảng 18 giờ 30 ngày 17/7, anh T. hạ cánh tại sân bay Nội Bài và đi taxi người quen về nhà.

Ngày 18/7, anh đi làm tại Văn phòng Xí nghiệp xe buýt 10-10 (phố Trần Vỹ, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy). Tại văn phòng, anh T. có tiếp xúc với khoảng 10 người và đến 10 giờ thì họp điều hành với 12 người khác.



Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T. về cửa hàng của gia đình tại 39 Nguyễn Quý Đức (P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) trông cửa hàng cho vợ, sau đó về nhà.



Sáng 19/7, anh T. đưa con về quê tại xóm Cầu (xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, Nam Định). 16 giờ cùng ngày, gia đình quay trở lại Hà Nội. Chiều tối cùng ngày, anh T. sốt nhẹ, viêm họng, tự uống thuốc tại nhà.



Ngày từ 20/7 - 3/8, anh T. đi làm tại cơ quan, chiều về cửa hàng tại 39 Nguyễn Quý Đức đón vợ về nhà.



Ngày 22/7, anh liên hoan cùng đồng nghiệp tại 168 Trần Vỹ (P.Mai Dịch), sau đó đi hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ (Q.Nam Từ Liêm).



Ngày 25/7 (10 ngày sau khi trở về Hà Nội và 7 ngày sau khi sốt), anh T. về quê vợ tại thôn Lạc Thành Bắc (xã Tây Ninh, H.Tiền Hải, Thái Bình). Đến ngày 26/7, sau khi nghe được thông tin về ca bệnh đầu tiên ở Đà Nẵng, anh T. lên Hà Nội khai báo y tế và bắt đầu đeo khẩu trang.



Ngày 31/7, anh T. làm test nhanh tại Trung tâm Y tế P.Phúc Diễn, có kết quả âm tính IgM, IgG.



Ngày 3/8, khoảng 9 giờ, anh T. đi khám tại Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm), được chụp X-quang phổi và phát hiện có hình ảnh đám mờ ở phổi, sau đó được tư vấn đến Bệnh viện Hà Đông điều trị.



Khoảng 8 giờ ngày 4/8, anh đến Bệnh viện Hà Đông đăng ký khám và khai báo y tế. Sau đó, anh T. xin chuyển sang Bệnh viện Phổi Hà Nội khám.



Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi bệnh nhân khai báo y tế tại Bệnh viện Phổi trung ương (Q.Ba Đình, Hà Nội), đã được tư vấn chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để khám, điều trị.



Ngày 5/8, anh T. được làm xét nghiệm sàng lọc lần 1, có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định anh mắc COVID-19.



Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết ngay sau khi có thông tin về ca bệnh, quận đã xác minh nơi ở của người này là một căn hộ nằm trong 1 tòa chung cư mini có khoảng 100 người sinh sống ở phường Mai Dịch.

Theo ông Cương, tòa nhà sát với trụ sở tạm của UBND quận Bắc Từ Liêm và hầu hết người thuê nhà ở đây là các cặp vợ chồng trẻ.



Ngay lập tức, quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cho cách ly ngay khu vực này và giải thích cho người dân để tránh hoang mang.



Hiện, quận này đã xác định có 18 người là F1, 50 người là F2 và đang tiếp tục truy vết. Với F1 sẽ đưa đi cách ly tập trung ngay và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tiếp tục điều tra.



Theo Hà Ly/SKCĐ