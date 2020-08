Bé 8 tuổi lây COVID-19 từ bà ngoại, tiếp xúc với 21 người ở 2 lớp học thêm

Chiều 10/8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quảng Nam công bố lịch trình di chuyển ca bệnh mới nhất là bệnh nhân 842. Đó là một bé trai 8 tuổi trú phường Tân An, thành phố Hội An. Ngày 24/7, bé trai được mẹ chở đến nhà bà ngoại (là bệnh nhân 774, công bố ngày 7/8) và có tiếp xúc gần.

Ngay chiều cùng ngày, bé tiếp tục học bóng rổ tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh, có tiếp xúc với thầy giáo và 12 bạn học cùng. Sáng 25/7, bệnh nhân học tiếng Anh tại nhà cô giáo trên đường Nguyễn Văn Cừ, lớp có 8 người.



Từ ngày 25-26/7, cháu bé cùng bố mẹ và những Từ ngày 25-26/7, cháu bé cùng bố mẹ và những gia đình bạn bè đến khách sạn trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Cẩm Phô. Tại đây bé trai ở cùng phòng với hai con của bạn bè bố mẹ.

Đến tối 26/7, bé sốt 39 độ C và sáng hôm sau được bố đưa đến phòng khám tư ở đường Hải Thượng Lãn Ông, chỉ tiếp xúc với bác sĩ. Ngày 28/7 đến 7/8, bệnh nhân được chăm sóc tại nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người thân.

Ngày 9/8, cháu bé có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bé đang điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc ( Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam) trong tình trạng Sức Khỏe bình thường, không ho, không sốt.



Trước đó chiều 9/8, Quảng Nam cũng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là học sinh 11 và 13 tuổi. Đó là bệnh nhân 836, nam, 13 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Ngày 24/7 cháu bé cùng mẹ ra nhà người thân là bệnh nhân 755 ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.



Ngày 25/5, nam sinh về nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Ngày 27/7, em qua nhà hàng xóm chơi. Ngày 28/7 đến 5/8, em tự cách ly tại nhà và ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.



Bệnh nhân 841 nam, 11 tuổi, ở phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. Ngày 13 đến 24/7, cháu bé được nghỉ hè nên cùng chị gái về quê nội ở phường Yên Khê 2, Đà Nẵng chơi. Trong thời gian ở đây, em đi chơi công viên SunWorld Đà Nẵng, siêu thị Lotte Mart và ăn ở một số quán.



Ngày 25 đến 31/7, em về nhà và ở cùng với mẹ bán hàng tạp hóa ở chợ Vườn Lài, An Sơn. Chiều 1/8, gia đình đưa bé đi khai báo y tế rồi cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm ngày 6/8 là dương tính với COVID-19.





Theo Hà Ly/SKCĐ