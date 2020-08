Bệnh nhân 963 ở Hải Dương từng đi quán net chơi game và tới nhà hàng Thế giới bò tươi

Bệnh nhân này làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ ô tô Hải Dương (Hải Dương Ford) ở số 118 An Định, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.



Ngày 3/8, anh A. đi ăn với bạn là nhân viên cùng công ty (18 người) ở nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền. Sau khi ăn xong là khoảng 20h, anh A. đi chơi game tại quán game Green ở đường Tuệ Tĩnh kéo dài. Tại quán net, anh gặp nữ chủ quán khoảng 30 tuổi, không tiếp xúc với ai khác. Chơi net xong, anh đi mua sữa chua ở quán Sữa chua Cô Oanh, đường Bà Triệu (không đeo khẩu trang).

Lực lượng chức năng dựng rào chắn tại khu phố nơi ở của bệnh nhân 963

Từ ngày 4/8, anh A. ban ngày đi làm tại công ty, tối về nhà. Ngày 7/8, anh này mua chè online, đặt ship tới công ty, tiếp xúc với người giao chè có đeo khẩu trang.

Ngày 8/8, anh có mua bánh tại cửa hàng tạp hóa của anh Tốt ở gần nhà. Cùng ngày, anh bắt taxi của tài xế Hưởng để cùng vợ và con về quê vợ tại thôn Thiệu, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà. Buổi tối bệnh nhân đi mừng đám cưới (không ăn cỗ) chú rể tên Viên, địa chỉ ở Thanh Cường, Thanh Hà.

Chiều 9/8, anh A. đi taxi từ quê vợ về TP Hải Dương. Ngày 10/8, mua trà sữa tại quán Snow đường Bà Triệu (có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách).

Đến 17 giờ ngày 16/8, cơ quan chức năng đã xác định được 75 trường hợp F1 và 32 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân N.H.A.

UBND phường Tân Bình thực hiện khẩn cấp biện pháp khoanh vùng cục bộ một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh.

Ngay sau khi xác nhận ca dương tính này, chiều 16/8, UBND tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng cách ly y tế khu phố Nguyễn Chí Thanh trong thời gian 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 17/8.

UBND tỉnh Hải Dương giao UBND TP Hải Dương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu dân cư số 2, 3 và 4 phường Tân Bình, thực hiện quy định cách ly theo quy định.

