Bệnh nhân 964 là nữ nhân viên CDC Quảng Nam không trực tiếp tham gia chống dịch, chưa rõ nguồn lây

Sáng 17/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân 964 (nữ 49 tuổi, ở khối phố Mỹ Đông, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Đáng nói đây là nữ nhân viên bộ phận hành chính CDC Quảng Nam.

BN 964 sống trong gia đình cùng chồng, con, bà nội và 2 người chị. Ngoài ra, người này có tiếp xúc với 3 cháu nhỏ ở P.An Mỹ.

Ngày 11/7, người này đi đám cưới cùng gia đình tại nhà hàng EdenPlaza (đường Duy Tân, TP.Đà Nẵng) bằng xe thuê, trên xe có nhiều người trong gia đình. Trong đó có tài xế và một người chị (có 4 lần xét nghiệm âm tính) đang làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Các nhân viên CDC trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm nên có nguy cơ cao nhiễm bệnh

Từ khi đi Đà Nẵng về đến nay, chị này không đi đâu xa, không có ai ở Đà Nẵng và TX.Điện Bàn (quê của BN) vào thăm. Từ ngày 11/7 đến 15/8, chị đi siêu thị Co.opMart Tam Kỳ 2 lần. Ngày 9/8, chị tiếp xúc với chị dâu ở xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) đến nhà chơi.

Thứ 7 hằng tuần, chị có đi chợ Thương mại (P.An Mỹ), có đeo khẩu trang, ghé mua đồ tại 2 tiệm trên đường Nguyễn Thái Học. Buổi sáng hằng ngày thường mua đồ ăn mang về tại quán cạnh bên nhà.



Dù là nhân viên CDC Quảng Nam nhưng chị này chỉ làm việc tại bộ phận hành chính thuộc Khoa Dinh dưỡng, chưa từng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong 10 ngày gần nhất, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với một người trong khoa. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại TP.Tam Kỳ và ngày 15/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Ngày 16/8, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam). Hiện bệnh nhân không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.



Ngay sau khi phát hiện trường hợp này, 154 nhân viên của CDC đã được xét nghiệm và kết quả ban đầu tất cả đều âm tính với Ngay sau khi phát hiện trường hợp này, 154 nhân viên của CDC đã được xét nghiệm và kết quả ban đầu tất cả đều âm tính với COVID-19

Hiện cơ quan chức năng chưa thể xác định nguồn lây của ca bệnh này. Nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng bệnh nhân này có thời gian ủ bệnh tới 1 tháng kể từ khi đi tới Đà Nẵng là không có căn cứ.

Ca bệnh này là lời cảnh tỉnh cho người dân và các lực lượng chức năng trực tiếp tham gia chống dịch tại các "điểm nóng". Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, gần 300 lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch như đội phản ứng nhanh của tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, CDC… đã được lấy mẫu sáng 16/8 và có kết quả âm tính.

Theo Hà Ly/SKCĐ