Bệnh nhân 975 tự cách ly tại nhà từ cuối tháng 7 vẫn đi chợ, tiếp xúc nhiều người trong xóm trọ

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp lịch trình di chuyển của một số ca bệnh được công bố chiều 17/8. Trong số này có bệnh nhân 975 có lịch trình di chuyển phức tạp.

Bệnh nhân 975 là nữ, tên N.T.B.H, sinh năm: 1987. Bệnh nhân sống cùng con trai N.H.D tại nhà trọ của anh Đ (tổ 2 An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).



Những người ở cùng khu nhà trọ có tiếp xúc với bệnh nhân gồm chị H.T.N.D, anh T.V.L, chị P.T. T. H, chị L, anh T, bà C (hàng xóm), chị G (hàng xóm), cháu Đ (con chị G), cháu N (con trai chị G) và anh D.



Ngày 21 và 22/7, chị H. cùng con trai đến thăm người nhà tại phòng 217, Khoa Ngoại tổng hợp, Ngày 21 và 22/7, chị H. cùng con trai đến thăm người nhà tại phòng 217, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng . Khoảng 7 giờ 30 ngày 23/7, chị làm việc tại công ty VINA KAD trên đường số 11B, khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà.



Ngày 31/7, chị đến Trạm y tế xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.



Từ ngày 1 đến 5/8, chị ở tại nhà trọ, tiếp xúc với con trai và những người trong khu nhà trọ, thỉnh thoảng đi chợ An Ngãi Đông (không nhớ rõ ngày).



Ngày 6/8, chị có mua cơm tại 160 Hoàng Thúc Trâm, quận Hải Châu. Từ ngày 7 đến 11/8, chị tiếp tục ở tại nhà trọ, tiếp xúc với con trai và những người trong khu nhà trọ, thỉnh thoảng có đến mua nước tại quán cô X trước nhà trọ.



Ngày 8/8, chị tiếp xúc và mua gà của chị Q (gặp ngoài đường). Ngày 12 đến 14/8, bệnh nhân ở tại nhà trọ, tiếp xúc với con trai và những người trong khu nhà trọ, vài lần có đến mua nước tại quán cô X trước nhà trọ.



Ngày 13/8, chị tiếp xúc với chị T, có mang khẩu trang. Ngày 15/8, bệnh nhân đến gặp chủ nhà trọ để nhận phiếu đi chợ. Cùng ngày chị tới nhà văn hóa thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, để lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1).



Sáng 16/8, chị đi chợ An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và trở về nhà trọ, tiếp xúc với chú Đ.



Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi ngờ với SARS-CoV-2, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) để xét nghiệm khẳng định tại nhà văn hóa An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.



16 giờ ngày 17/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19, được đưa đến cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế Hòa Vang.

