Bệnh nhân 983 là nữ sinh 13 tuổi trong gia đình có bà nội, chú ruột và cha mẹ mắc COVID-19

Trong số 3 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam được công bố sáng 18/8 có bệnh nhân 983 là một thành viên trong gia đình đã có 4 người mắc COVID-19, thậm chí đã có người tử vong.

Bệnh nhân 983 nữ, SN 2005 hiện là học sinh THCS. Địa chỉ ở tổ 4, khối phố Xuyên Đông, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Bệnh nhân là con của BN627 và BN626, cháu BN524.

Trước ngày 11/7, cháu bé sống ở địa phương và có phụ ba (BN627) bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Từ 12h - 14h ngày 12/7, cháu bé cùng cha (là BN627) ra thăm bà nội BN524 nằm ở phòng 606, Khoa Thận - Tiết niệu tầng 6, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 13/7 đến 29/7, cháu bé phụ bán hàng ăn sáng với mẹ (BN626) có tiếp xúc với nhiều người.



11h ngày 21/7, cháu đi xe đạp điện mang nhu yếu phẩm cho mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Bình An, Nam Phước, Duy Xuyên. Đến 21h cùng ngày cháu bé cùng ba đến bệnh viện Đa khoa Bình An thăm bà nội BN524.

Từ ngày 30/7 đến 1/8, sau khi lần lượt bà nội rồi cha mẹ được cách ly, cháu bé cũng được cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 2/8, cháu bé đi khai báo y tế, đến ngày 3/8 được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly trường THCS Phan Châu Trinh, Duy Châu và cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, cháu bé được chuyển xuống khu cách ly của TTYT Duy Xuyên.

Ngày 10/8, cháu được chuyển lên khu cách ly tập trung Trường THCS Lê Quang Sung. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và ngày 17/8, cho kết quả dương tính với SARS- COV2.





Ngày 18/8, bệnh nhân 983 được điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Hiện tại Sức Khỏe bình thường, không ho, không sốt.

Trước đó, các thành viên khác trong gia đình cháu bé lần lượt mắc bệnh. Đầu tiên là bà nội là bệnh nhân 524 (BN 524) tên L.T.D, nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam có bệnh nền suy tim, suy thận mạn tính nhập Bệnh viện Đà Nẵng từ 11 - 16/7.



Từ ngày 18/7 bệnh nhân có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An. Đến ngày 27/7, được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.



Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị trong tình trạng rất nặng nhưng đến ngày 2/8 đã không qua khỏi.



Sau đó lần lượt hai con trai và 1 người con dâu bà mắc bệnh là BN 882 (51 tuổi), 627 (46 tuổi), con dâu là BN 626 (38 tuổi).

Bệnh nhân 626 là bà H.T.C., 38 tuổi, ngụ khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, là con dâu của BN524.



Ngày 18 – 19/7, bà vào chăm mẹ chồng là BN 524 tại Bệnh viện Bình An. 14h ngày 19/7 bà về lại nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm.



Ngày 20/7, buổi sáng bà bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc). Đến khoảng 11 giờ đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn mua ở hàng tôm, thịt, rau và sau đó về nhà.



Chiều cùng ngày, bà đến Khoa Nội tầng 5 (P505), Bệnh viên Đa khoa Bình An để nuôi mẹ chồng là BN 524, có tiếp xúc với vợ chồng cô T. ở địa chỉ Khối phố Mỹ Hạt, TT Nam Phước và 2 người khác. Đến chiều bệnh nhân về nhà và có tiếp xúc với hàng xóm.



Từ 22-29/7, buổi sáng bà bán hàng ăn sáng ở nhà có tiếp xúc với nhiều người (không rõ người tiếp xúc) rồi đến trưa lại đi chợ Cầu Mống, Điện Bàn.



Ngày 30/7, bà cách ly tại nhà, đến ngày 4/8 được chuyển đến Bệnh viên Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị.

Bệnh nhân 627 là ông V.C.N., nam, 46 tuổi, cùng địa chỉ trên, là con trai BN 524. Ngày 12/7, ông ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chăm mẹ là BN524 nằm ở Khoa Thận – Tiết niệu tầng 6 (P606) chỉ thăm khoảng 10 phút rồi về nhà.

Ngày 13-16/7, ông đi bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng rồi sau đó về nhà, buổi chiều đi ra chợ lấy hàng.

Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam)



Ngày 17/7, ông lại đến nhà thăm mẹ sau đó có đến chợ Nam Phước để lấy hàng từ của hàng rau củ để bán và về lại nhà cùng với vợ và hai người con. Ngày 21/7, ông cùng với 2 con gái T.A. và T.N có đến Bệnh viện Bình An thăm mẹ là BN524, sau đó về lại nhà.

Tối 30/7 đến 17h00 ngày 31/7, ông tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn và lấy mẫu xét nghiệm.



Tối 02/8, bệnh nhân được đưa về cách ly tại TTYT Duy Xuyên. Đến 4/8, bệnh nhân sẽ được chuyển đến Bệnh viên Trung ương Quảng Nam để cách ly điều trị.

Ngoài ra, bệnh nhân 882 là con trai của BN 524, sống tại TP.HCM về thăm mẹ là BN524. Từ ngày 27 đến 28/7, bệnh nhân từ TP.HCM về Quảng Nam (bằng tàu hỏa tại ga Trà Kiệu) cùng với con gái V.T.T.N.M (13 tuổi).

Ngày 28/7, ông được anh trai V.C.N chở về nhà bằng xe máy, còn con gái được dì chở về Quế Xuân, Quế Sơn. Tại nhà, ông tiếp xúc với người trong gia đình gồm cha V.C.Y, em trai V.C.X, V.C.X, V.C.N, H.T.C, cháu V.C.T.

Từ 8h- 17h cùng ngày, ông ra Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam chăm mẹ (BN 524) bằng xe máy. Sau đó, bệnh nhân về lại nhà.

Sáng 29/7, ông ăn sáng tại quán bún của BN 626 (chị dâu), có tiếp xúc trực tiếp và một số người hàng xóm vào ăn sáng (không rõ tên). 8h bệnh nhân chở cha ra thăm BN 524, tại đây tiếp xúc với một số người cùng phòng.



13h ngày 30/7, bệnh nhân từ bệnh viện về lại nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Thời gian này ông có tiếp xúc với một số nhân viên điều tra dịch tễ liên quan tới mẹ ruột. Chiều 31/7, ông được đưa vào khu cách ly tập trung Khách Sạn Mỹ Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 8/8, kết quả xét nghiệm lần 2 mới dương tính. Bệnh nhân được đưa tới khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam).

