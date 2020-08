Mẹ chồng dự đám tang về lây COVID-19 cho cả nhà, 3 người không có triệu chứng

Bệnh nhân 909 (BN909) là nữ, 38 tuổi, ngụ tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Chị này là con dâu của bệnh nhân (BN722), còn sống cùng nhà với ba chồng (BN911), con (BN910), chồng, chị của chồng, con trai.

Chị là công nhân công ty may Hòa Thọ ở huyện Duy Xuyên. Hàng ngày, sau giờ làm thường đi chợ tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung.



Ngày 26/7, chị về nhà mẹ ruột là bà H.T.B. tại thôn Trung Đông, Duy Trung. Ngày 27/7, sau khi đi mua đồ ăn sáng cho gia đình, chị đi làm.

Ngày 28/7, chị có đến Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên khám phụ khoa. Ngày 29/7, chị đi làm ở công ty. Ngày 30/7, chị đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung ở đây có tiếp xúc với chị X. (bán rau), chị H. (bán thịt), chị N. (bán xôi), ông T. (bán tạp hóa).

Ngày 1/8, bệnh nhân đi làm và đi chợ. Ngày 2/8 đến 7/8, chị tự cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 8/8, chị được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

Ngày 13/8, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Dù kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 nhưng bệnh nhân này không có triệu chứng ho, sốt.

Bệnh nhân 910: nam, 6 tuổi, là con trai của bệnh nhân 909. Cháu bé sống cùng bà nội là BN722, ông nội BN911, mẹ, ba, cô, anh trai. Trong thời gian ở nhà, bệnh nhân chơi cùng bạn 3 người bạn.

Ngày 3/8 đến 7/8, sau khi bà nội là BN722 được đưa đi cách ly tập trung, cháu bé cách ly tại nhà. Ngày 8/8, bé trai được đưa vào khu cách ly tập trung Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên cùng ông nội và mẹ.

Ngày 10/8, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cùng mẹ. Ngày 13/8, cháu bé được đưa đến khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Tương tự như mẹ, cháu bé đến nay không có triệu chứng dù đã xét nghiệm dương tính.



Bệnh nhân 911 là nam, 79 tuổi, là chồng của bệnh nhân số 722, bố chồng của BN909. Từ ngày 20/7 đến 2/8, ông ở nhà có vợ, con dâu BN909, cháu nội BN910, con trai, con gái và cháu nội.

Từ ngày 3/8 đến 7/8, sau khi vợ là BN722 được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân cách ly tại nhà và không ra ngoài.



Ngày 8/8, bệnh nhân cùng với các thành viên khác trong gia đình được đưa cách ly tập trung tại khu cách ly Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.



Ngày 10/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Ngày 13/8, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Giống như con dâu và cháu nội, bệnh nhân dù xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng gì.

Trước đó, bệnh nhân 722 là nữ, SN 1952, tổ 5, thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Trước ngày 18/7, bà sống ở địa phương và có đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung. Có tiếp xúc với L.T.Đ và N.T.P (hàng xóm).



18 giờ ngày 18/7, bà ra dự đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Khoảng 16 giờ chiều ngày 19/7, bà có tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang.



Ngày 20/7, bà đưa đám tang về quê tại thị trấn Nam Phước để chôn cất. Đến 10 giờ cùng ngày bà về nhà riêng (xe máy gia đình cháu H.C.V). Từ ngày 21 đến 30/7, sống ở địa phương và có đi chợ tại thôn Trung Đông. Có tiếp xúc với L.T.Đ và N.T.P (hàng xóm) và người trong nhà.

Sáng ngày 31/7, bà đi khai báo y tế tại TYT Duy Trung do con gái chở đến. Ngày 1/8, cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Chiều 2/8, bà được đưa đi cách ly Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên rồi được xét nghiệm và công bố mắc bệnh chiều 6/8.

