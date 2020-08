Ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị từng đi làm răng, uống cà phê và tới rạp chiếu phim

Sáng 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị công bố lịch trình di chuyển của hai ca mắc COVID-19 đầu tiên tại địa phương này.

Bệnh nhân 749 là chị Hồ Thị H. (27 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Khoảng 20 giờ ngày 17/7, chị H di chuyển bằng xe khách vào Đà Nẵng, tới khoa Ngoại thần kinh - là chị Hồ Thị H. (27 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Khoảng 20 giờ ngày 17/7, chị H di chuyển bằng xe khách vào Đà Nẵng, tới khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm chị gái đang điều trị tại đây.



Sau đó, chị H về nhà trọ của em trai tại đường Lê Công Kiều (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).



Lúc 6 giờ 30 ngày 18/7, chị H đón xe ra Huế (không nhớ tên xe). Sau đó bệnh nhân được bạn đón đi làm răng ở phòng răng Pháp Việt (đường Hai Bà Trưng, TP Huế). Sau khám răng bệnh nhân đi ăn cùng bạn và được bạn chở xe máy ra nhà trong chiều 18/7 tại thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh).

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại Quảng Trị



Từ ngày 20 đến 26/7, chị H đi làm bình thường tại cơ quan và về nhà. Thời gian từ ngày 21 đến 24/7, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau họng, mỏi người nhưng nghĩ là Từ ngày 20 đến 26/7, chị H đi làm bình thường tại cơ quan và về nhà. Thời gian từ ngày 21 đến 24/7, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau họng, mỏi người nhưng nghĩ là cảm cúm thông thường nên không điều trị gì. Đến ngày 25/7 bệnh nhân vẫn không ho, không sốt, không đau ngực.

Các ngày 20, 23 và 24/7, chị H đến công tác tại Trạm y tế xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Ngày 21/7, đến công tác tại các Trạm Y tế Hồ Xá, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Tủ, Vĩnh Thái.

Ngày 26/7 chị H tham gia dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn cùng Đoàn thanh niên TTYT Vĩnh Linh và Công An huyện Vĩnh Linh.

Ngày 27/7, chị H thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 1/8 chị H chuyển đến cách ly tập trung tại Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi ngờ, chị H được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi.

Bệnh nhân 750 là anh Đinh Hữu L. (28 tuổi, trú tại khu phố 9, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng trị). Đáng nói anh này là bạn của bệnh nhân 749.

Ngày 18/7 và ngày 26/7, anh L. có tiếp xúc gần với bạn gái là chị Hồ Thị H (bệnh nhân 749). Lúc 20 giờ các ngày 18, 24, 25 tháng 7, Anh L có đi ăn tại quán cháo bò đường Hải Triều (TP Đông Hà).



Ngày 19-20/7, anh L đi làm tại Công ty Bảo Châu (ở đường Lê Duẫn, TP Đông Hà).

Ngày 20/7 anh L và chị H cỏ đi uống cafe với nhau ở quần cafe Chíp Còi ở Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh).

Ngày 29/7 anh L. có vào tòa nhà G, tầng 6, buồng 5 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị thăm chị gái.

Ngày 30/7 anh L. có ghé quán cafe CAMON ở TP Đông Hà. Ngày 31/7, vào lúc 19-20 giờ, anh L ăn tối tại quán mì cay SoHot (20 Ngô Quyền, TP Đông Hà).

Ngày 1/8, lúc 8 giờ sáng, anh L. ăn sáng tại quán Phở Hằng, đường Lê Đại Hành, TP Đồng Hà. Lúc 10 giờ sáng, anh L xem phim tại rạp Cinemax, đường Nguyễn Du (TP Đông Hà).

Anh L. có học lớp tiếng Hàn vào các buổi tối ngày T3,T5,T7,CN hàng tuần với cô giáo L.A. tại hẻm 154 đường Trần Cao Vân.

Ngày 2/8 anh L. được đưa vào khu cách ly TTYT Đông Hà theo quy định, kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

