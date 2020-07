Bệnh nhân 432 ở Quảng Nam từng dự tiệc cưới với ca 416, hàng ngày trông cháu nhỏ, từng 2 lần đi chùa

Chiều 28/7, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong số này có bệnh nhân 432 là người có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 416.



Ca bệnh 432 là nữ bệnh nhân Đ.T.H (SN 57; ngụ đường Võ Chí Công, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân sống cùng con trai, hằng ngày bệnh nhân có giữ một bé gái 30 tháng tuổi, có tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Địa điểm bệnh nhân 416 dự tiệc cưới trưa 18/7 là sảnh Rose Alba thuộc tòa nhà For You Luxury.

Ngày 18/7, bà H. đến dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bằng xe 7 chỗ có tiếp xúc với 6 người trên xe. Đây chính là nơi bệnh nhân 416 đã lui tới cùng ngày.

Ngày 22/7, bệnh nhân có đi chợ Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa). Ngày 23/7, bà được cháu ruột cùng bé gái (ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến thăm.



Tối 24/7, bà H. đi chùa Giác Nguyên (khu 2, thị trấn Ái Nghĩa) sau đó được con trai chở về nhà cậu tại khu 2 (thị trấn Ái Nghĩa), ở đây bà có tiếp xúc với người thân. Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ ngày 25/7, bà H. tiếp tục đến chùa Giác Nguyên.

Ngày 26/7, sau khi công bố ca bệnh 416, bà H. được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc.



Ngày 27/7, bà được chuyển về điều trị tại Ngày 27/7, bà được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) và lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tình trạng hiện tại của bệnh nhân 432 không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở, không đau ngực, nhịp tim đều, rõ. Phổi thông khí 2 bên, không nghe thổi bệnh lý. Bà H. ăn uống bình thường, không nôn mửa…

Trước đó, qua khai thác dịch tễ được biết trưa 18/7 bệnh nhân 416 dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới For You Palace, đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nơi bệnh nhân dự tiệc là sảnh Rose Alba thuộc tòa nhà tên For You Luxury.

Được biết, cả 2 tòa nhà For You Palace và For You Luxury đều cùng hệ thống của một công ty, nằm cạnh nhau trên đường 2 tháng 9. Do đến bây giờ bệnh nhân 416 vẫn đang trong tình trạng thở máy nên việc cung cấp thông tin dịch tễ chủ yếu từ khai thác người thân.

Ngay sau khi xác định ca bệnh 416, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tổ chức điều tra, phối hợp với quản lý nhà hàng trích xuất hệ thống camera của sảnh cưới Rose Alba thuộc tòa nhà For You Luxury để điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời, phun hóa chất khử khuẩn cả 2 tòa nhà For You Palace và For You Luxury.

Bộ Y tế cũng ra thông báo khẩn truy tìm người từng tới địa điểm này vào cùng thời gian trên cần nhanh chóng khai báo y tế và tự cách ly.

Your browser does not support HTML5 video. Truy vết bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng

Theo Hà Ly/SKCĐ