Bệnh nhân 433 chăm chồng 4 ngày ở BV Đà Nẵng, sau khi phát bệnh tới khám tại bệnh viện khác

Qua điều tra dịch tễ được biết, ngày 13/7, bà B. cùng chồng đi xe dịch vụ ra Bệnh viện Đà Nẵng để chồng tái khám. Sau đó, chồng bà được chỉ định nhập viện tại tầng 7, phòng 722, khoa Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.



Bệnh nhân cho biết, hàng ngày chỉ đi mua đồ ăn, thức uống cho chồng tại căng-tin bệnh viện và ở tại phòng chăm bệnh, không đi đâu khác. Bệnh nhân cùng chồng ở đến lúc ra viện và không có ai đến thăm.

Đến ngày 17/7, chồng bà được xuất viện nên hai vợ chồng thuê xe dịch vụ về nhà.

Ba ngày sau (tức 20/7), bà B. có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà, 1 lần/ngày.

Sau khi phát bệnh, bà B. từng đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức



Sau thăm khá, bệnh nhân 433 được nhập viện tại tầng 2, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Phòng bệnh chỉ có mình bệnh nhân. Bà cho biết, có đeo khẩu trang từ nhà đến lúc vào phòng bệnh.

Sau khi khoanh vùng ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 27/7, bà được lấy mẫu xét nghiệm và ngày một ngày sau, kết quả là dương tính với SARS-CoV-2.



Sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.



Tình trạng hiện tại, bệnh nhân ho, sốt nhẹ không đau họng, không khó thở, không đau ngực, nhịp tim đều, rõ. Phổi của bệnh nhân thông khí rõ hai bên, không nghe thổi bệnh lý.



Bệnh nhân ăn uống tạm, không nôn mửa, đại tiện thường, bụng mềm không chướng, không đau dầu. Xét nghiệm dấu màng não và thần kinh khu trú của bệnh nhân cho kết quả âm tính.

Truy vết bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng