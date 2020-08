Bệnh nhân mắc COVID-19 mới nhất ở Quảng Nam: Từng đi Đà Lạt, gia đình có 2 người đều nhiễm bệnh

Theo bản tin chiều 20/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nước ta đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Quảng Nam và 2 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh (1 ở Khánh Hòa và 1 ở TP.HCM).



Một ca ở Quảng Nam là bệnh nhân 999 (BN999): Nam 26 tuổi, sống cùng vợ, mẹ (SN 1969), cha B.Đ (SN 1964), bà nội T.T.B (SN 1935) tại tổ 10, thôn Vân Quật, Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam, là F1 (chồng) của bệnh nhân 775 và (anh vợ) bệnh 671 điều trị tại khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân là đầu bếp nhưng đã nghỉ làm cách đây 5 tháng.



Lịch trình di chuyển cụ thể của bệnh nhân như sau:



Từ ngày 7/7/2020 đến 10/7/2020, bệnh nhân cùng vợ đi du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng).

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.



Ngày 11/7/2020, bệnh nhân đi thăm anh vợ là BN671 tại phòng 309 khoa Ngoại - Thần kinh, BVĐK ĐN.



Từ ngày 12/7/2020 đến 20/7/2020, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình



Từ 16h30 đến 22h ngày 21/7/2020, bệnh nhân cùng vợ đi xe máy đến thăm BN671 tại phòng 309 khoa Ngoại - Thần kinh, BVĐK ĐN, có tiếp xúc với ba vợ N.V.L, anh N.V.G. rồi về nhà.



Ngày 22/7/2020, bệnh nhân ở nhà không đi đâu. Đến ngày 23/7/2020, bệnh nhân đi đến Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước thăm anh vợ (BN671), tiếp xúc với ba vợ, anh vợ (G), vợ (BN 775), đến 20h cùng vợ về nhà.



Từ 24/7/2020 đến 27/7/2020, bệnh nhân ở nhà không đi đâu và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.



Từ 11/7/2020 đến 27/7/2020, bệnh nhân tới nhà anh L.V.Đ (1998), tiếp xúc với vợ chồng anh Đ, chị N.T.T.D (1998), anh T, anh P ( Quế xuân, Quế Sơn), L.T.N, L.T.H - TT Nam Phước, (cùng nhậu nhà Anh Đ., không nhớ rõ ngày); tiếp xúc với T.V.V , T.V.B (ở thôn Vân Quật, Duy Thành), mua đồ tại quán Hoa Thống nhiều lần, quán chị T, quán tạp hóa gần trường Mẫu giáo Duy Thành).



Khoảng 8h ngày 28/7/2020, bệnh nhân đến Trạm y tế xã Duy Thành khai báo y tế và được yêu cầu cách ly tại nhà. Sau đó, từ 29/7/2020 đến 06/8/2020 bệnh nhân không đi đâu.

Một khu vực bị phong tỏa vì có bệnh nhân nhiễm COVID-19.



Đến ngày 01/8/2020, H (Con ông T hàng xóm), T. (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) đến nhà bệnh nhân chơi.



Ngày 04/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trạm y tế xã Duy Thành, kết quả âm tính còn vợ (BN 775) dương tính với COVID-19



Ngày 07/8/2020 đến 18/8/2020, bệnh nhân được cách ly tại Trường THPT Hồ Nghinh tại phòng 12, tầng 3 chung phòng với T.D.K., H.C.Tr., H.C.T., H.T.T.M., H.T.T.T., H.C.P., H.C.Đ., H.B.



Ngày 13/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính. Đến 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính ngày 19/8/2020.



Ngày 20/8/2020, bệnh nhân được chuyển và điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam). Hiện tại, bệnh nhân vẫn không có triệu chứng gì.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ