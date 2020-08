Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Đồng Nai đầu tiên dương tính COVID-19: Đi làm tóc, mở quầy thuốc

Theo Tuổi trẻ, sáng ngày 2/8 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đồng Nai cho biết, bước đầu điều tra dịch tễ đã xác minh được lịch trình di chuyển của bệnh nhân P.T.T. Ng. ở Đồng Nai - người từng tiếp xúc với bệnh nhân 510 ở Đà Nẵng và có kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2 khi đang ở khu cách ly.

Được biết, bệnh nhân Ng. là vợ bác sĩ L.Q.N (công tác ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ngụ ở KP 3, gần chợ Cây Tràm, thuộc P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa). Lịch trình di chuyển cụ thể của bà Ng. như sau:

Khoảng 14h ngày 19/7, vợ chồng bà Ng. đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra Đà Nẵng. Đến 16h tới nơi, đón taxi đến Khoa Nội, Bệnh viện Đà Nẵng để thăm bố. Tại đây, bà Ng. có tiếp xúc với chị gái (BN 510), sau đó về nhà ở 148/2 Lý Tự Trọng, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tại đây, bà Ng. tiếp xúc với 4 người trong nhà, đến tối cùng ngày cả gia đình đi ăn tại nhà hàng Bé Anh (Lô B14-15, Ngã Ba Hồ Nghinh, Nguyễn Cao Luyện, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Từ 20-25/7, bà Ng. và chị gái (BN 510) thay nhau chăm sóc bố tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng 25/7, bà Ng. vào TP.HCM trên chuyến bay BL671 số ghế 7F (BN 510 ngồi số ghế 7E). Lúc 10h, chị Ng. đón xe Trường Thịnh Phát về Biên Hòa và đi cùng 7 người khác.

Khoảng 11h đến 12h30 ngày 25/7, bà Ng. cùng một người tên Trang đi làm tóc tại tiệm tóc Bích gần nhà. Tiếp đến, bà Ng. cùng chồng con đi ăn tại quán cơm niêu H.S (B1+B2 Khu Liên Kế, Nguyễn Ái Quốc, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai ).

Ngày 26/7, bà Ng. ở nhà. Đến tối, bà có mở quầy thuốc nhưng không có ai tới mua.

Ngày 27/7, trong khoảng từ 7-9h30 sáng bà Ng. đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm lần 1, đến quán cà phê bên hông bệnh viện (không nhớ tên, đối diện khu C) sau đó về nhà bằng xe riêng cùng chồng con. Từ đó, gia đình bà Ng. tự cách ly ở nhà, kết quả xét nghiệm cùng ngày của bà Ng. là âm tính.

Ngày 31/7, sau khi phát hiện BN 510, gia đình bà Ng. được Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngày 1/8, bà Ng. được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 khi cách ly tập trung, chồng con bà Ng. có kết quả xét nghiệm âm tính.





Bước đầu điều tra dịch tễ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đồng Nai xác định được 25 F1 là lái xe, người làm, người bán trái cây trước nhà và bệnh nhân đến khám tại phòng mạch ở nhà bệnh nhân Ng. Những trường hợp này cũng đã được cách ly tập trung và xác minh dịch tễ.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã tiến hành phun khử trùng nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh, lập danh sách các trường hợp nhân viên của bệnh viện tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) để tổ chức cách ly y tế tại nhà.

