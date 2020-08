Lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 4 nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Theo bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, Hà Nội có thêm 1 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh trên địa bàn lên 4 người.



Ca thứ 4 mắc COVID-19 ở Hà Nội là bệnh nhân 752 (BN752), nữ 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, từng du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7 cùng gia đình Lịch trình di chuyển cụ thể của BN752 như sau:



Từ 24-27/7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình (gồm 7 người). Tại đây, gia đình bệnh nhân lưu trú tại khách sạn số 13-17 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thời gian ở đây, bệnh nhân có đi tắm biển ở Mỹ Khê và đi chơi ở Chùa Linh Ứng (25/7) và ra Hội An (25/7), sau đó đi Bà Nà Hill (ngày 26/7).

Đến 26/7, khi biết tin Đà Nẵng ghi nhận bệnh nhân COVID-19 mới, gia đình BN752 đã đi taxi về khách sạn. Đến 2h30 ngày 27/7, bệnh nhân cùng gia đình đi trên chuyến bay VN7282, số ghế 28D tới sân bay Nội Bài rồi đi taxi về nhà ở huyện Phúc Thọ.



Từ 27/7, bệnh nhân và gia đình đều tự cách ly tại nhà. Đến 1/8, kết quả xét nghiệm nhanh ở xã của bệnh nhân cho kết quả âm tính.



Ngày 2/8, bệnh nhân bắt đầu ho, sốt nhẹ từ 5/8 và tự điều trị tại nhà.



Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả ngày 7/8 cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, đơn vị đã thông báo cho Trung tâm Y tế Phúc Thọ tiến hành điều tra các địa điểm liên quan và điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với BN752. Kết quả sơ bộ đã ghi nhận 8 trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm.



