TP.HCM họp báo về trường hợp chuyên gia Hàn Quốc nhiễm COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 28/10, Zing dẫn lại thông tin từ báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trường hợp chuyên gia Hàn Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2 được cơ quan đầu mối IRH (Nhật Bản) thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC).



Được biết, danh tính người này được xác định là ông J.H. (48 tuổi) - chuyên gia của 1 doanh nghiệp Nhật Bản thuộc lĩnh vực hợp tác đầu tư có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân không tiếp xúc với trường hợp nào bị xác định nhiễm Được biết, danh tính người này được xác định là ông J.H. (48 tuổi) - chuyên gia của 1 doanh nghiệp Nhật Bản thuộc lĩnh vực hợp tác đầu tư có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân không tiếp xúc với trường hợp nào bị xác định nhiễm COVID-19



Ngày 24/10, ông H. rời Việt Nam đến Nhật Bản (không thực hiện xét nghiệm). Tại sân bay Narita, khi được xét nghiệm nhanh qua mẫu nước bọt thì người này cho kết quả dương tính.



Trước khi rời Việt Nam, người này có lịch trình di chuyển khá phức tạp, đến nhiều tỉnh và thành phố, đặc biệt sống và làm việc tại TPHCM từ ngày 16/8 đến ngày 24/10.



Cụ thể, ngày 16/8 ông cư trú tại khách sạn Grand Hotel Saigon (8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM). Từ 23/8 - 3/9, ông rời TP HCM đến Nha Trang cư trú tại khách sạn Novotel.

Từ 4/9 - 22/9, ông H. rời TP. HCM đến Đà Nẵng, cư trú tại khách sạn Cicilia Hotel and Spa. Từ 29/9 - 24/10, ông trở lại TP HCM, cư trú ở khách sạn Majectic, quận 1.



Ngày 17/10, ông H. dự đám giỗ tại quận 9; ngày 18/10 chơi golf tại quận 9; ngày 24/10 rời Việt Nam đi Nhật Bản. Trong thời gian ở TP HCM, bệnh nhân chủ yếu di chuyển bằng dịch vụ Grab.



Bên cạnh đó, từ 23/8 đến 3/9, ông H. ở Nha Trang rồi ở Đà Nẵng tới ngày 22/9.





Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc cũng như liên hệ với chuyên gia, HCDC đã khoanh vùng 12 quận, huyện tại TP.HCM người này đã đi qua gồm: quận 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, Tân Bình, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

Qua đó, HCDC xác định có 48 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 47 người đã được đưa đi cách ly tập trung. Tất cả những người này đều được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó 42 trường hợp đã cho kết quả âm tính.





Hiện tại, HCDC xác định được 297 trường hợp là F2, tiếp cận 295 người và lấy 259 mẫu xét nghiệm và cho cách ly tại nhà. Sau đó, 123 trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, 136 người đang chờ kết quả.

Liên quan đến vụ việc, 17h ngày 28/10 HCDC đã tổ chức buổi họp báo thông tin về trường hợp COVID-19 mới này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo TN/SKCĐ