Lịch trình di chuyển của phó chủ tịch phường mắc COVID-19: Kiểm tra nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Được biết, bệnh nhân 897 (BN897) là anh N.V.S (SN 1985), là Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Hiện, bệnh nhân đang sinh sống cùng gia đình tại K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 897 như sau:

Ảnh minh họa.

Hàng ngày, BN897 đi ăn sáng tại quán bún của bà L.T.K.C ở gần nhà (địa chỉ: K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), đi làm giờ hành chính ở cơ quan, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp và người thân trong nhà, về nhà vào trưa và chiều.

Từ 26/7-10/8, hàng ngày bệnh nhân vẫn đi làm ở cơ quan, thường xuyên cùng Đội quy tắc đô thị phường đi kiểm tra tại cộng đồng, chỉ đạo trật tự đô thị ở các chợ và nơi có tiểu thương buôn bán.

Sau giờ làm, BN về nhà vào trưa và chiều, ngoài đồng nghiệp và gia đình, BN còn tiếp xúc thêm với Đội quy tắc đô thị phường, Ban Quản lý chợ Hòa An.

Khoảng 2-3 ngày, khoảng 17h chiều khi đi làm về, BN ghé mua bánh mì 1 lần tại tiệm bánh mì Anh Quân trên đường Tôn Đản (giáp ranh giữa phường Hòa An và phường Hòa Phát). Cũng trong thời điểm này, BN tiếp xúc với chị N và dì C thường xuyên đến nhà chơi.

Ảnh minh họa.

Ngày 30/7, 31/7 và 1/8 (3 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng), BN vẫn đi làm tại cơ quan và về nhà như bình thường.

Ngày 12/8, BN được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày