Lịch trình di chuyển đầy lắt léo của BN 792 ở Hội An, làm ở quán bar và tiếp xúc với nhiều người

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 792

Tối 8/8 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có thông tin về kết quả xác minh hai bệnh nhân bị COVID-19 ở địa phương này. Trong đó, bệnh nhân 792 được xác định là nam giới, 25 tuổi, trú lại phương Cẩm Phô, Hội An, hiện là nhân viên quán bar.

Từ ngày 17/7 đến ngày 25/7, bệnh nhân này vào thăm bố tại phòng 616 khoa Nội thận - Nội tiết thuộc Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 17/7 lúc 7h tối bệnh nhân có ghé thăm quán bar Hair of the Dog (số 06 Trần Quốc Toản - Đà Nẵng), 9h tối cùng ngày, bệnh nhân lại đến làm việc tại quán bar Nuna Louge (số 100 Yên Bái - Đà Nẵng), đôi khi cũng có ghé quán Kyoto Louge (số 202 Bạch Đằng, Đà Nẵng).

Tối 19/7 đến trưa ngày 20/7, bệnh nhân nghỉ ngơi và gặp bạn bè tại Premier Village Đà Nẵng Resort.

Ngày 26/7, bệnh nhân về nhà tại Hội An.

Từ ngày 27/7 đến ngày 28/7, bệnh nhân lại di chuyển đến quán bar Hair of the Dog (Cửa Đại - Hội An) sau đó trở về nhà.

Bệnh nhân cho biết, mình đã tiếp xúc trực tiếp với khoảng 17 người, phần lớn đều trú tại Hội An.

Từ 28/7 đến 7/8, bệnh nhân ở nhà và ít tiếp xúc với người ngoài. Thỉnh thoảng có đi siêu thị Vinmart (số 60 Hùng Vương - Hội An) 2 ngày/lần, khi đi đều có mang khẩu trang.

Ngày 5/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà.

Ngày 8/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 796

Trong khi đó, bệnh nhân 796 bị nhiễm COVID-19 là nam giới 56 tuổi, trú tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.

Ngà 14/7 lúc 8h đến 10h30, bệnh nhân cùng các con đến khám tại Phòng khám sau đó lên tầng 6 Khoa Thận - Tiết niệu, bệnh viện Đà Nẵng rồi trở về nhà và không đi đâu.

Từ ngày 15/7 đến ngày 20/7 bệnh nhân ở tại nhà, không ra ngoài, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình , hàng xóm và người mua hàng hóa (Nhà bán Tạp hóa).

Ngày 21/7 ông cùng con trai đi xe máy vào Phòng khám và sau đó nhập viện tại Phòng 603, Khoa Thận – tiết niệu bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 21/7 đến ngày 27/7 ông ở tại bệnh phòng chỉ tiếp với những người trong phòng và người nhà bệnh nhân.

Khoa Hồi sức BV đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19

Ngày 27/7 bệnh nhân xuất viện cùng con trai về nhà bằng xe máy. Cũng trong khoảng thời gian này con trai của bệnh nhân có tiếp xúc với BN 428.

Từ đó đến ngày 4/8 bệnh nhân ở tại nhà và không đi đâu. Trong khoảng thời gian này có lương y N.Ng thường xuyên đến nhà để xoa bóp chữa trị Đông y.

Ngày 26/7 con trai ông là Đ.N.V đi khai báo Y tế và được cho cách ly tại nhà.

Ngày 29/7 bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung do có tiếp xúc với BN 428.

Ngày 5/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 8/8 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Covid-19 hôm nay: Hà Nội phát hiện ca nghi nhiễm mới

Xem thêm: Nghẹn lòng trước tâm thư của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng trước thời khắc dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Theo Phương Hoa/SKCĐ