Hai ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang đi du lịch Đà Nẵng với đoàn 21 người, về đi công trình ở Hạ Long

Chiều 5/8, Bộ Y tế thông xác nhận 2 ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang là BN673 và BN 678. Cùng ngày, UBND Bắc Giang cũng xác nhận, trên địa bàn tỉnh phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Quá trình điều tra dịch tễ xác định hai người này có lịch trình di chuyển phức tạp.

Cụ thể, từ ngày 21 đến 24/7, hai ca bệnh là ông N.V.T. và bà N.T.H. đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng cùng 5 người trong gia đình (mẹ đẻ, mẹ vợ, vợ và 2 con) và nhóm bạn.

Tổng số người trong đoàn: 21 người, trong đó có 16 người ở tỉnh Bắc Giang (huyện Sơn Động 10 người, huyện Lạng Giang 6 người) và 5 người ở tỉnh Lạng Sơn (trong đó có trường hợp mắc COVID-19).

Một điểm chốt chặn phong tỏa khu vực có người mắc COVID-19 ở xã Yên Định

Ngày 24/7, ông T. và bà H. bay từ Đà Nẵng về Nội Bài trên chuyến bay VN7198, khởi hành lúc 21h. Sau đó, hai ông bà từ sân bay di chuyển bằng xe của gia đình về TP Bắc Giang lúc 23h30 cùng ngày và cùng nghỉ tại khách sạn Thắng Lợi, địa chỉ số E59-60, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Khoảng 9h ngày 25/7, hai ông bà đi ăn sáng tại quán bún, số nhà 207 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang và sau đó về huyện Sơn Động bằng xe riêng của gia đình.

Sau khi về nhà, ngày 26/7, ông T. đến công trình tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, có tiếp xúc gần với ông B. là quản lý công trình. Sau đó về Bãi Cháy tiếp xúc với ông M., bà H., đến nhà bà S. (khu 8 Bãi Cháy), tiếp xúc với ông P., nhà gần cổng chợ Bãi Cháy và ăn trưa tại quán cơm sạch bà L. thuộc khu 7 Bãi Cháy. Còn bà H. ở nhà, không đi đâu.

Từ ngày 27/7 đến 4/8, hai ông bà cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Trong thời gian được cách ly tại nhà và theo dõi Sức Khỏe , bà H. có tiếp xúc gần với 2 người khác là ông T. đến thu tiền rác, chị T. bán quần áo gần nhà.

Ngày 2/8, hai ông bà ở nhà thì có ông D. (thôn Đồng Chu) đến sửa máy phát điện khoảng 30 phút (không đeo khẩu trang), tiếp xúc với C.V.L. tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định.



Lúc 3h ngày 5/8, ông T. và bà H. nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả hai ca bệnh được chuyển tới điều trị tại Lúc 3h ngày 5/8, ông T. và bà H. nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả hai ca bệnh được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.



Sáng 5/8, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Yên Định. Vùng cách ly gồm: thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Bắc Giang đã khoanh vùng, truy vết cách ly các trường hợp có liên quan tới các địa điểm trên địa bàn thành phố đồng thời, rà soát các đối tượng F1, F2 liên quan đến 2 trường hợp để thực hiện các biện pháp xét nghiệm, theo dõi cách ly theo quy định.

Đến trưa 5/8, Bắc Giang đã rà soát được 58 người tiếp xúc với 2 ca bệnh này, gồm 22 người F1, 36 người F2 và đưa đi cách ly tập trung. Trong số này đã có 26 người cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ