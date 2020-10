Người Nhật Bản nghi nhiễm COVID-19 chưa từng đi khỏi Hải Phòng, có tổ chức liên hoan với bạn bè

Nguồn tin từ Tiền phong cho hay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa có thông báo về trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Đó là người đàn ông tên T.K (SN 1987, quốc tịch Nhật Bản), làm tại Công ty Kyocera Việt Nam, thuộc một Khu Công nghiệp ở huyện Thủy Nguyên. Hiện người này đang lưu trú tại Khách sạn Roygent Parks.



Về lịch trình di chuyển, anh này sang Việt Nam làm việc từ năm 2018. Thời gian gần đây anh không đi đâu khỏi Hải Phòng. Ngày 4/10, anh đi làm tại Công ty Kyocera Việt Nam ở Khu Công nghiệp VSHIP bằng xe bus của khách sạn cùng với 13 người và lái xe thuộc Công ty Thiện Trí. Chiều cùng ngày, về phòng ở khách sạn.

Khách sạn nơi ca nghi nhiễm từng lưu trú



19h30 cùng ngày, người này trả phòng đi (không rõ lộ trình di chuyển ra sân bay) về Nhật Bản. Lực lượng chức năng xác định, trong 3 ngày gần nhất trước khi người này trở về Nhật Bản đã tiếp xúc với 18 người Việt Nam và 13 người mang quốc tịch Nhật Bản (làm việc tại khu công nghiệp).



Tuy nhiên, một nguồn tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho hay, trước khi về Nhật Bản, anh T.K đã tổ chức buổi liên hoan chia tay với các đồng nghiệp. Đến ngày 5/10, anh T.K bay trở về Nhật Bản trên chuyến bay Asianna Airline OZ 112, hạ cánh đến Osaka Nhật Bản lúc 10h10 cùng ngày. Sau khi hạ cánh, anh T.K được xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.



Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, Sở Y tế Hải Phòng đã rà soát, xác định được 162 trường hợp F1, hiện tại đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú và đã lấy 125 mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm Y tế dự phòng thành phố làm xét nghiệm. Trung tâm Y tế các quận, huyện đang tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp F2.



Sở Y tế đã chỉ đạo phun khử khuẩn nơi làm việc và nơi cư trú của anh T.K. Người này từng ở một mình tại phòng 505, tầng 5 của tòa nhà khách sạn Roygent Park, trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân). Cùng thời điểm tầng này có 10 khách khác cùng đang lưu trú.



Cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ tầng 5 khách sạn gồm 13 phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc và khu vực lễ tân của khách sạn. Cách ly 10 khách lưu trú tại tầng 5 và 6 người làm lễ tân, nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn trong khi chờ kết quả xét nghiệm lần 2. Nhân viên an ninh được tăng cường kiểm soát người ra vào, bảo vệ khách sạn.



Được biết, khách sạn Roygent Park có 20 tầng, mỗi tầng 13 phòng, khách ở từ tầng 4 đến tầng 20 và có tổng cộng 67 nhân viên phục vụ. Từ ngày 18/4/2020, khách sạn có 91 khách lưu trú, trong đó 88 người Nhật Bản, 1 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam.

