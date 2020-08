Lịch trình phức tạp của nữ sinh ĐH Duy tân nhiễm COVID-19: đến trường, đi ăn đám cưới, buffet

Bệnh nhân 810, với lịch trình phức tạp, đã di chuyển đến khá nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện nhiễm COVID-19.

Chiều ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 16 bệnh nhân mắc Covid-19 mới nhất trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là, với lịch trình phức tạp, đã di chuyển đến khá nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân 810 là sinh viên đại học Duy Tân.

BN 810 là nữ tên Đ.T.P.T (SN 1999), hiện đang sống cùng gia đình tại đường Lý Tế Xuyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân đang là s inh viên Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Lịch trình của bệnh nhân được Bộ Y Tế cung cấp như sau: Theo đó, thông tin vềlà nữ tên

- Ngày 16/7, bệnh nhân đi uống cà phê cùng bạn là L.Đ.H (không nhớ rõ địa chỉ quán).



- Từ ngày 17/7 đến 21/7, bệnh nhân chỉ đi học tại Trường Đại học Duy Tân rồi trở về nhà.

- Ngày 21/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho và sốt.

- Khoảng 11 giờ ngày 22/7, bệnh nhân tham dự đám cưới cùng mẹ là bệnh nhân số 580 tại nhà anh họ gầ n cầu Quá Giáng, xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang.

- Ngày 23/7, bệnh nhân chỉ đi học tại Trường Đại học Duy Tân rồi trở về nhà.

- Ngày 24/7, bệnh nhân cùng bố, mẹ đến ăn tại tiệm buffet đường Nguyễn Hữu Thọ đối diện công viên 29/3 (không nhớ rõ địa chỉ).

- Từ ngày 25/7 đến 30/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 26/7/2020, có bạn L.Đ.H đến thăm bệnh nhân.

- Ngày 2/8, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

- Ngày 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 08/8/2020 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

- Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Tình hình dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng vẫn rất nóng.

Tính đến 18h ngày 09/8: Việt Nam, có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 384 ca.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ