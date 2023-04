Liên Bỉnh Phát đóng phim cùng diễn viên 'Như Ý truyện'

Diễn viên sinh năm 1990 đang ghi hình bộ phim "Hóa ngoại chi y" tại Đài Loan. Anh vào vai bác sĩ, đóng cùng diễn viên Trương Quân Ninh.

Trao đổi với Zing, Liên Bỉnh Phát cho biết ngày 2/4, dự án phim Hóa ngoại chi y bắt đầu bấm máy tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Trong phim, nam diễn viên vào vai bác sĩ người Việt Nam sống tại Đài Loan. Anh hợp tác cùng diễn viên Trương Quân Ninh.

Người đẹp Như Ý truyện thủ vai bác sĩ có con mắc bệnh hiểm nghèo. Trong quá trình gắn bó, cả hai đồng cảm và vượt qua mọi khó khăn.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ anh qua lại Đài Loan nhiều lần trong năm 2022 để tìm hiểu, trao đổi dự án với ê-kíp. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, anh chính thức ở lại đây và đồng hành cùng đoàn phim.

Liên Bỉnh Phát đóng phim cùng diễn viên Trương Quân Ninh. Ảnh: Mirror Media.

"Để tham gia dự án Hóa ngoại chi y, tôi phải học nhiều thứ từ ngôn ngữ, thuật ngữ chuyên ngành về y học. Tôi dành một tháng để chuẩn bị. Khi biết thông tin sẽ đóng chung cùng diễn viên Trương Quân Ninh, tôi khá hồi hộp", diễn viên chia sẻ.

Hóa ngoại chi y là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan, xoay quanh cuộc sống khó khăn của người nhập cư. Phim được quay ở cả Việt Nam và Đài Loan.

Đây là lần thứ hai Liên Bỉnh Phát có cơ hội đóng phim ở nước ngoài. Trước đó, vào năm 2020, anh góp mặt trong tác phẩm Come and Go của đạo diễn Lim Kah Wai. Trong phim, tài tử Việt Nam vào vai một thực tập sinh kỹ thuật đến từ Việt Nam. Anh là một trong những người sống gần nơi diễn ra một vụ án bí ẩn.

Chia sẻ với Zing, Liên Bỉnh Phát cho biết việc đóng phim ở Nhật Bản là trải nghiệm khó quên đối với anh.

"Việc tham gia một bộ phim nước ngoài là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi trong năm qua. Tôi nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân và gặp gỡ những đồng nghiệp đến từ nhiều nước. Trong ngày đầu sang Nhật Bản, tôi phải vừa luyện thoại, học tiếng Nhật với một thành viên trong ê-kíp", anh cho biết.

Liên Bỉnh Phát được chú ý sau vai Dũng trong phim điện ảnh Song Lang đóng cùng Isaac. Năm 2019, anh tiếp tục được chú ý khi tham gia chương trình thực tế Chạy đi chờ chi - Running Man phiên bản Việt - cùng Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy…