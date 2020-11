Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến đã có mặt trên Mobile với giao diện và lối chơi tương tự bản PC

Phong cách thiết kế giao diện chính của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến được giữ nguyên so với bản PC, từ tông màu, font chữ cho đến các icon.

Tuy nhiên ở bản Mobile một số chi tiết đã được tinh giản để phù hợp hơn với người dùng smartphone. 4 vị tướng phổ biến trong giới LOL sẽ xuất hiện trong hình nền giao diện là Yasuo, Jinx, Blitzcrank, Lux. Tiền tệ trong Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến vẫn được gọi là Blue Motes (Tinh hoa lam) và Poro Coint (Bánh Poro). Trong khi đó tiền được người chơi nạp vào là Wild Cores (Căn nguyên Tốc Chiến).

Game vẫn bao gồm 5 chế độ chơi như bản PC bao gồm: Đấu hạng, Đấu thường, Đấu với máy, Đấu tập và Đấu tùy chọn. Game thủ sẽ lần lượt thực hiện các thao tác từ chọn tướng, diệt lính, phá trụ và phá hủy nhà chính. Tuy nhiên mỗi chế độ sẽ phù hợp với nhau cầu và mục đích khác nhau của mỗi người chơi.

Bảng chọn tướng vẫn có giao diện tương tự như ở PC. Có tổng cộng 49 tướng trong bản Open Beta. Giá của mỗi tướng sẽ là 5.500 Tinh hoa lam, hoặc bạn cũng có thể mua tướng bằng Căn nguyên tốc chiến. Các Tinh hoa lam sẽ được tích lũy sau các trận đấu hoặc sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Sự khác biệt của Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến so với bản PC thể hiện rõ nhất ở giao diện chọn skin. Vị tướng mà người chơi lựa chọn sẽ nổi bật giữa các đồng đội khác trong team - điều mà ở bản PC không có.

Nếu người chơi sử dụng chế độ Ultra high graphic thì mọi hình ảnh trong LOL tốc chiến sẽ cực kỳ sắc nét và hoàn hảo đến từng chi tiết. Từ bụi cỏ đến lính và hiệu ứng kỹ năng, hiệu ứng di chuyển, trang phục, skin của tướng đều vô cùng sống động.

Các tướng sẽ có nội tại riêng cùng với 4 kỹ năng QWER được giữ nguyên cho bản mobile. Người chơi sẽ sử dụng bằng các phím ảo ở phía tay phải của người dùng. Điều đáng tiếc có lẽ là vòng tròn chiêu cuối chưa được nổi bật so với các kỹ năng khác. Ngoài ra, Riot Games cũng đưa vào cơ chế dự đoán skill shot, chỉ một thao tác có thể tung chiêu vào hướng kẻ địch.

Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến vẫn giữ nguyên cơ chế last hit và việc bạn phải trở về bệ đá cổ để mua trang bị. Điều này khiến game có độ cao hơn so với người anh em Liên Quân Mobile của nó. Bên cạnh đó thời gian cho một ván game đấu thường cũng giao động trong khoảng 20-30 phút, dài hơn 10-15 phút so với Liên Quân.

Ở nhà chính cũng không còn 3 trụ bảo vệ, tuy nhiên bệ đá cổ này vẫn sẽ có khả năng tự phòng vệ khi bị kẻ địch tấn công. Biểu tượng chiến thắng được giữ nguyên ở phiên bản mobile.

Bảng thống kê sau mỗi trận đấu cũng hiện thông tin một cách đầy đủ, giống như ở trên PC. Có thể thấy mọi thứ ở Liêm Minh Huyền Thoại tốc chiến đều được giữ nguyên so với bản PC trừ lối chơi được điều chỉnh để phù hợp với bản Mobile. Tuy nhiên so với Liên Quân Mobile thì độ khó của Liên Minh cao hơn hẳn. Do đó để leo từng cấp bậc trong đấu hạng trò chơi của Riot thì các game thủ sẽ phải mất kha khá thời gian đấy.

Dù không nằm trong danh sách quốc gia trải nghiệm game trong ngày 28/10, nhiều người chơi Việt trên một số diễn đàn đã chia sẻ cho nhau cách "vượt rào" để chơi Tốc Chiến sớm.

Với người dùng Android, cách phổ biến nhất là tải ứng dụng từ một kho thứ ba ngoài Google Play. Sau đó, đổi địa chỉ IP thiết bị sang các quốc gia đã phát hành game. Còn với người dùng iOS khó khăn hơn. Cụ thể, game thủ sẽ chuyển vùng App Store sang nước khác. Tuy nhiên, ở một số thời điểm, dù đã tải thành công game, người dùng vẫn không thể chơi được bởi lượng tài khoản tìm cách đăng nhập vào game là quá lớn.

Theo thông báo từ Riot Games, ngày 27/10 người chơi tại nhiều quốc gia châu Á có thể đăng nhập vào máy chủ LMHT Tốc Chiến như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Đông Timor.

Trong khi đó, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia khu vực thử nghiệm Open Beta vào cuối năm nay, cùng với châu Âu, Trung Đông, Nam Phi, Châu Đại Dương, Nga, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế thời điểm này các fan của LOL mobile vẫn chưa thể đăng nhập vào để chơi trò chơi này.

Theo Hoa Hoa/SKCĐ