Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được phát hành độc quyền tại Việt Nam vào ngày 8/12

Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến là phiên bản chính thức trên thiết bị di động của Liên Minh Huyền thoại - Một trong những trò chơi quen thuộc đối với các game thủ Việt trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được ra mắt ngày 8/12

Kế thừa và phát huy cốt truyện của Liên Minh Huyền Thoại, phiên bản Tốc Chiến lần này đã đem đến cho người chơi những trải nghiệm thú vị và độc đáo hơn. Nơi các vị tướng sẽ kề vai sát cánh cùng nhau để cùng chiến đấu, so tài.

Thật tuyệt vời khi được tham chiến cùng với những người anh em của mình

Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến được thiết kế và điều chỉnh gameplay để tối ưu trên nền tảng di động và console, nhưng vẫn giữ được đặc điểm cơ bản về lối chơi cũng như hệ thống nhân vật quen thuộc trong LOL bản PC.

Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến có lối chơi tương tự như bản PC

Tuy nhiên, Rito Games cũng sẽ có sự điều chỉnh thích hợp để game thủ dễ dàng thao tác trên các thiết bị di động. Đặc biệt gameplay của trò chơi hứa hẹn là điểm nhấn nổi trội so với các tựa game cùng thể loại trên thị trường.

Các vị tướng cũng được thiết kế trang phục đồ họa siêu đẹp

Hàng loạt những tính năng khác như 2 phép bổ trợ, cắm mắt, biến về nhà chính để mua đò vẫn được giữ nguyên như bản PC. Chỉ khác là thay vì sử dụng chuột và tổ hợp phím Q-W-E-R thì nay người chơi sẽ phải tập làm quen với các thao tác đó trên màn hình điện thoại.

Thao tác trên điện thoại của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến

Với hiệu ứng và đồ họa bắt mắt, chuyển động mượt mà, các nhân vật có kỹ năng và trang phục đẹp. Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến hứa hẹn sẽ là tựa game moba làm mưa làm gió trên thị trường gmae trong thời gian tới. Và hẳn là những tựa game mobile sẽ như Liên Quân, Free Fire và Pubg cũng sẽ phải dè chừng.

