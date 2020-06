Liên quan đến ồn ào ca khúc mới của SUGA (BTS), ViruSs chi tiền mua sample để tìm ra sự thật

Khi chia sẻ về những ồn ào gây tranh cãi trong ca khúc "What do you think" của SUGA (BTS), ViruSs chi tiền mua sample và đưa ra những quan điểm vô cùng thẳng thắn.

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, thời gian gần đây, ca khúc "What Do You Think?" của SUGA (BTS) đang dấy lên tranh cãi kịch liệt của cộng đồng mạng toàn cầu. Nguyên nhân bắt nguồn từ đoạn sample xuất phát từ bài phát biểu của kẻ thảm sát hàng loạt hơn 900 người năm 1978 - Jim Jones được thành viên BTS cùng đội ngũ sản xuất đưa vào phần mở đầu bài hát.

Bên cạnh đó, người nghe lại phát hiện trong "What Do You Think?" có một câu nói tiếng Việt đầy bí ẩn, được lồng ghép ngay trong bài phát biểu của kẻ giết người hàng loạt. Đáng sợ hơn, một trang tin tức Việt Nam cũng như nhiều diễn đàn khác khẳng định, câu nói tiếng Việt trong đoạn mở đầu của "What do you think" nằm trong bài phát biểu của Cựu Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây hot streamer ViruSs đã đăng tải 1 video với tựa đề "Bóc phốt SUGA (BTS)" khiến nhiều người chú ý. Theo đó, ViruSs đã tự bỏ tiền mua các sample từ trang web nước ngoài về làm dẫn chứng cụ thể để nói về lùm xùm những ngày qua.

Theo nam streamer, "What Do You Think?" của SUGA sử dụng 3 sample gồm: "sm101_vv_though_you_are_dead_yet_you_shall_live", "sm101_vv_faithful_workers" và "sm101_vv_your_number_is_up".

Đoạn sample thứ nhất là "sm101_vv_though_you_are_dead_yet_you_shall_live" hoàn toàn trùng khớp với giọng nói của Jim Jones ở những giây 0:00 - 0:06 trong ca khúc của thành viên nhà BTS. Tiếp theo, ViruSs cũng khẳng định sample âm thanh có tên "sm101_vv_faithful_workers" trùng khớp với giọng nói giây thứ 0:07 - 0:11 trong ca khúc "What Do You Think?".

Đoạn 3 cũng là đoạn gây tranh cãi nhất, nam streamer cho biết sample âm thanh có tên "sm101_vv_your_number_is_up" không phải là một câu nói tiếng Việt. ViruSs khẳng định: "Theo góc nhìn của tôi, đây là một trong những bằng chứng cho thấy đây không phải sự cố tình. Các bạn có thể thấy tên của những sample này không hề có tên của người nói.

Không có tên là "Jim Jones" hay có tên nào đó chỉ trạng thái người nói hoặc một tên nhân vật nào đó. Việc Big Hit xin lỗi là một việc mà công ty lớn nên làm, họ đã sai vì họ là công ty quá lớn. Nhưng nếu nhìn sự việc theo một cách khách quan, tôi nghĩ rằng không có ai lại tự mang rắc rối vào bản thân mình".





Anh còn bổ sung: "Tôi đã cố gắng nghiên cứu rất nhiều và đưa ra những sự thật về đoạn này. Nếu bạn nghe rằng "Cause your number is up" sẽ thuận hơn rất nhiều. Những dẫn chứng tôi đưa đều trong cùng một pack sample, cùng một trang web thì liệu đó đã phải là bằng chứng xác thực nhất chưa. Nếu các bạn không tin, hãy tự tìm nguồn sample có câu tiếng Việt đó".



