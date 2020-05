Gã đàn ông dùng dao chém đứt ngón tay của vợ và con út chỉ vì thấy số điện thoại lạ gọi đến máy vợ

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 3/7/2019, Nam thấy số điện thoại lạ gọi đến điện thoại của vợ là chị S. (SN 1980) nên tỏ ra vô cùng tức giận. Sau một hồi quẩn quanh trong suy nghĩ vợ có tình nhân, Nam nổi cơn ghen ra chất vấn vợ. Vì chuyện đó hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc mờ mắt vì ghen tuông, Nam lấy một lấy dao đe dọa, buộc vợ phải quỳ xuống xin lỗi. Thấy bố đe dọa mẹ và mẹ ngồi khóc, 3 đứa con Nam lao vào can ngăn.

Thấy con lao tới, Nam dí dao vào cổ con trai đầu dọa giết khiến đứa con chảy máu ở cổ. Sau đó, Nam vung dao chém vào đầu chị S.

Bị cáo Nam tại phiên xử sáng nay

Thấy vậy, con gái út là cháu T. (SN 2002) liền chạy lại dìu mẹ ra phòng ngoài. Tuy nhiên, Nam không chịu buông tha mà lao tới tiếp tục truy sát, chém liên tiếp xuống đầu vợ.

Lúc này chị S. và con gái cùng đưa tay lên đầu chị S. để che chắn thì bị Nam chém. Hậu quả, chị S. bị đứt 4 ngón tay, còn cháu T. bị đứt 1 ngón tay cái.

Phát hiện tiếng la hét từ nhà Nam nhiều hàng xóm chạy sang can ngăn, khống chế Nam, đưa mẹ con chị S. đến Bệnh viện điều trị. Đồng thời trình báo cơ quan Công an

Nam cùng hung khí gây án bị đưa về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, Nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Nam một lần nữa thừa nhận tội trạng đúng như cáo trạng truy tố. Đồng thời, thể hiện thái độ ân hận về hành vi trên.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên 12 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung 14 năm tù.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm vợ tử vong ngay trong bữa cơm tối