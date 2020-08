Con rể quý vướng vòng lao lý vì nể nên giúp bố vợ làm tiền giả

TAND TP Cần Thơ mở mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt của Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi). Trước đó, Đạt bị đưa ra ra xét xử sơ thẩm về tội Làm tiền giả

Trong đơn kháng cáo, Đạt xin HĐXX tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo. Bị cáo cho rằng, vì nể nang bố vợ nên mới phạm tội. Hiện tại, vợ chồng Đạt đang nuôi con nhỏ bị bệnh...

Tuy nhiên, HĐXX bác đơn kháng cáo của Đạt, tuyên y án 5 năm tù về tội Làm tiền giả. HĐXX tòa phúc thẩm nhận định, bị cáo biết rõ hành vi làm tiền giả nhưng vẫn giúp sức tích cực cho bố vợ. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, an ninh tiền tệ quốc gia. Thêm nữa, khi kháng cáo, bị cáo không có chứng cứ mới nên không có căn cứ chấp nhận.

Theo bản án sơ thẩm, do không có tiền tiêu xài nên tháng 6/2019, Lương Thị Thu Vân thường xuyên lên mạng internet xem Cách làm tiền giả. Sau đó, Vân rủ thêm bố vợ của Đạt là Đặng Thanh Cường cùng 2 người khác "chung vốn" mua máy vi tính, máy tin màu để tin tiền giả.

Bị cáo Đạt tại phiên tòa phúc thẩm

Vì không đủ tiền mua máy móc nên Cường mượn máy tính của Đạt và con gái để sử dụng. Do Đạt có kiến thức về công nghệ thông tin nên Cường nhờ con rể cài đặt kết nối giữa laptop và máy in và hướng dẫn cách in.

Song sau đó phát hiện ra đây là hành vi vi phạm pháp luật nên Đạt không giúp đỡ nữa. Lúc này, nhóm của Cường tìm đến phòng trọ của Đạt năn nỉ giúp đỡ.

Vì cả nể Cường là bố vợ nên Đạt đã đồng ý giúp đỡ, hướng dẫn nhóm này cách tin tiền giả... Việc in tiền giả diễn ra ngay tại phòng trọ của Đạt.

Kể từ tháng 7/2019 đến giữa tháng 8/2019, nhóm này đã in tổng cộng 27,2 triệu đồng tiền giả... Sau đó sự việc bị bại lộ, Đạt cùng các đồng phạm bị bắt giữ

Trong phiên tòa sơ thẩm vào hồi tháng 5/2020, TAND quận Ninh Kiều xử phạt Lương Thị Thu Vân sáu năm tù về tội làm và lưu hành tiền giả. Nguyễn Tấn Đạt bị phạt năm năm tù về tội làm tiền giả. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 đến 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Hai bị các trong số đó có con gái Cường bị phạt mỗi người một năm cải tạo không giam giữ về tội Không tố giác tội phạm.

Theo Thanh Mai/SKCĐ