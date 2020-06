Linh cảm phải mua giày mới, tôi bất ngờ phát hiện chồng đang `tòm tem` với osin ngay tại phòng ngủ

Nhiều người nói rằng, phụ nữ thường rất nhạy cảm và có giác quan thứ 6, dễ dàng có linh cảm về những chuyện đang xảy ra và cả những chuyện trong tương lai. Cũng chính nhờ giác quan thứ 6, nhiều người vợ đã phát hiện ra chồng mình lừa dối, ngoại tình. Lúc đầu, tôi cũng không tin vào điều này lắm cho đến khi chính bản thân mình trải qua.



Tôi và chồng cùng dân Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, ra trường được 3 năm thì cưới. Công việc 2 đứa đều ổn định, công thêm ông bà 2 bên giúp đỡ nên chúng tôi nhanh chóng mua được một căn chung cư khang trang làm tổ ấm riêng.



Vì công việc bận rộn, bố mẹ đều đã già nên từ khi bầu bí, chúng tôi quyết định thuê osin. Qua mối giới thiệu, tôi rất ưng ý với Nhung - người phụ nữ ở quê đã ngoài 30 tuổi.

Ảnh minh họa.



Sau khi sinh 6 tháng, tôi quay trở lại công việc, mọi việc ở nhà đều đã có osin lo. Đến một hôm, không hiểu sao tôi cảm thấy bồn chồn khó chịu, linh cảm nhất định phải mua một đôi giày mới. Quả thực từ hồi bầu bí, tôi cũng chẳng sắm sửa quần áo giày dép gì nên nghĩ một lúc là quyết định mua luôn.



Tôi đi luôn đôi giày mới, hí hửng về nhà để khoe chồng. Thế nhưng vừa về đến cửa, thấy giày dép của nhà vứt bừa bộn bên ngoài, nghi có trộm nên tôi nhón chân khẽ mở cửa đi vào trong. Đến cửa phòng ngủ, tôi chết lặng nhìn qua cánh cửa khép hờ, chồng tôi cùng osin đang quấn lấy nhau không biết trời đất gì, phía trên là ảnh cưới của vợ chồng tôi, bên cạnh là con trai tôi đang ngủ trong nôi.

Ảnh minh họa.



Cảm giác như phát điên, tôi gào thét ầm ĩ, tay chân đánh loạn xạ vào hai con người kia. Lúc này, họ mới vội rời khỏi nhau, nhìn tôi sợ hãi và liên tục xin lỗi. Tôi đuổi Nhung đi ngay trong đêm, ôm thẳng con về bên ngoại.



Đến lúc này tôi mới biết, thì ra chồng đã tằng tịu với osin từ lâu. Căn phòng ngủ của chúng tôi ngay sát vách hành lang, mỗi khi tôi về nghe tiếng giày quen thuộc họ sẽ biết ngay. Không ngờ chỉ một lần thay giày mới, tôi đã phát hiện ra mối quan hệ ghê tởm kia.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC