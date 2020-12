Linh cữu cố danh hài Chí Tài được hàng ngàn người `tìm kiếm' ở Mỹ

Nhiều người dân Mỹ cũng phải bất ngờ vì có quá nhiều người khán giả tìm kiếm chuyến bay chở linh cữu của cố Nghệ sĩ Chí Tài về Hoa Kỳ.

Vào hôm qua. 23h ngày 13/12 theo giờ Việt Nam. Linh cữu của cố Nghệ sĩ Chí Tài đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Hoa Kỳ. Nhưng vì do quy định cách ly nghiêm ngặt của đại dịch Covid 19, nên bà xã Phương Loan và gia đình Chí Tài chưa thể có mặt tại sân bay để vận chuyển thi hài về an táng.