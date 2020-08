Link tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 từ Bộ Giáo dục & Đào tạo

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 đã chính thức diễn ra từ ngày 8-10/8 năm 2020 vừa qua với sự tham dự của hơn 900.000 thí sinh. Cụ thể, các thí sinh đã tham dự lần lượt các môn thi Ngữ văn, Toán, tổ hợp KHTN, tổ hợp KHXH và Ngoại ngữ trong các ngày 9 và 10/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 được đánh giá là một kỳ thi đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, việc tổ chức được một Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 trọn vẹn mang ý nghĩa rất lớn không chỉ với riêng từng thí sinh, từng cán bộ tổ chức mà còn với toàn bộ sự hợp tác giữa nhiều Bộ, Ban, Ngành trên cả nước.

Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất



Dự kiến, điểm thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được công bố chính thức ngay sau khi các địa phương hoàn thành công tác chấm thi và gửi báo cáo lên Bộ. Theo công bố mới nhất, dự kiến điểm thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được công bố vào khoảng ngày 27/8 tới đây - 2 tuần sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia đợt 1. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có thông tin chính thức về việc công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, và cách tra cứu điểm thi 2020 nhanh nhất tới các phụ huynh và các thí sinh trên cả nước. Cụ thể, học sinh và phụ huynh sẽ có ít nhất 4 nguồn tiện lợi để tra cứu nhanh và chính xác nhất điểm thi THPT Quốc gia 2020 của mình như sau:

1. Tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia 2020 bằng website chính thức từ Bộ Giáo dục

Để tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 nhanh nhất, các thí sinh có thể truy cập Website chính thức của Bộ Giáo dục tại http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

Sau khi truy cập, các thí sinh chỉ cần điền thông tin cơ bản như số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và xác nhận Đăng nhập là thí sinh có thể xem được tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 chuẩn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý, Mã đăng nhập là mã riêng của từng thí sinh, trong trường hợp quên Mã đăng nhập, thí sinh có thể liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi thí sinh nộp hồ sơ để được cấp lại mã đăng nhập.

2. Tra cứu Điểm thi 2020 sử dụng website của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trên cả nước

Dự kiến, website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đón nhận những lượng truy cập khổng lồ vào ngày công bố điểm thi THPT Quốc gia 2020. Vì vậy, các thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin chính thức của các Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh thành trong cả nước để tra cứu điểm thi một cách chính xác nhất. Sau khi truy cập, các thí sinh cần nhập SBD của mình để tiến hành tra cứu.

Cụ thể danh sách Cổng thông tin điện tử chính thức của tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 tại các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương



3. Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 tại các website được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp dữ liệu

Trong những trường hợp mạng truy cập bị nghẽn tại 2 cổng thông tin chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương, các thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại các trang thông tin điện tử được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp dữ liệu thí sinh:

4. Tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia 2020 bằng điện thoại

Trong trường hợp các thí sinh không truy cập được internet, có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 bằng cách sử dụng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động. Cụ thể, thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua dịch vụ của 1080 theo cách: Bấm mã vùng + 1080 và làm theo hướng dẫn của tổng đài viên.

Hy vọng thông qua việc giới thiệu 4 cách tra cứu Điểm thi THPT Quốc gia 2020 nói trên, các thí sinh sẽ tra cứu được điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Hơn 26.000 thí sinh không dự thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1



Theo Thùy Dương/SKCĐ