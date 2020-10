Link xem trực tiếp Celta Vigo vs Barca (02h30, 2/10): Nhận định kết quả

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên bị bắt quả tang đang tàng trữ ma túy còn gào lên " công an đánh người "

Sự việc xảy ra ở Hải Phòng tối ngày hôm qua 29/9, các chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt quả tang thanh niên đang tàng trữ ma túy nên đã khống chế, thanh niên này vừa chống cự vừa gào to " công an đánh người ".