Link xem trực tiếp CLB TPHCM vs Viettel (19h15, 14/10): Cập nhật đội hình, nhận định

Clip: Dùng nước dập lửa, nhân viên quán ăn vô tình đốt cháy luôn cả khu bếp

Vụ việc xảy ra ở một nhà hàng tại Brazil vào ngày 7/10. Nam nhân viên đã đổ nước vào để dập một đám lửa phát lên từ bếp nhưng vô tình làm đám cháy bùng lên mạnh hơn nhấn chìm cả khu bếp trong biển lửa.