Link xem trực tiếp Leeds vs Fulham, Ngoại hạng Anh 2020/21

Your browser does not support HTML5 video.

Phóng nhanh không để ý xe container đang rẽ phải, chàng trai tử vong thương tâm dưới gầm xe

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhắc tới xảy ra vào khoảng 6h sáng hôm nay ở ngã tư Lộc An (Lộc Thành - Đồng Nai), chàng trai đi xe máy tử vong thương tâm dưới gầm xe container bởi một lỗi mà nhiều người mắc phải.