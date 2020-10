Link xem trực tiếp Phần Lan vs Ireland (23h00, 14/10): Cập nhật đội hình, nhận định

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người đàn ông tạt đầu xe container theo kiểu " giỡn mặt tử thần "

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 8/10 trên QL10, đoạn qua xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Người đàn ông thiếu quan sát tạt đầu xe container đã gặp may mắn vì hôm đó tử thần đi vắng.