Link xem trực tiếp Sociedad vs Valencia (00h00, 30/9)

Clip: Thanh niên lạng lách đánh võng tạt đầu xe ô tô và cái kết " quả báo đến sớm "

Những thanh niên chạy nhanh, chạy ẩu lạng lách đánh võng là mối nguy hiểm tiềm ẩn với người đi đường. Chính vì vậy khi thấy những thanh niên như vậy bị ngã thì thường người ta sẽ tự nhủ " quả báo đến sớm ".