Link xem trực tiếp Tottenham vs Newcastle (20h00, 27/9)

Động vật đại chiến số 43: Trâu rừng vùng vẫy thoát khỏi hàm răng cá sấu

Cá sấu - loài vật nổi tiếng với hàm răng cực khỏe với lực cắn có thể làm vỡ cả đá, một khi đã cắn thì khó có loài nào gỡ ra được. Chú trâu rừng trong clip dưới đây đã dùng hết sức bình sinh để làm điều cực khó đó.