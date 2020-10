Link xem trực tiếp V.League 2020 (vòng 13): HAGL vs CLB TPHCM, Hải Phòng vs SLNA

Link xem trực tiếp V.League 2020. Trực tiếp bóng đá hôm nay: 17h00 ngày 1/10, vòng 13 V.League 2020. HAGL vs CLB TPHCM, Hải Phòng vs SLNA, Hà Nội vs Thanh Hóa…

Vòng 13 V.League 2020 cũng là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 nhằm xác định 8 đội đầu bảng đá play-off tranh chức vô địch, và 6 đội cuối bảng đá play-off trụ hạng. Đội nào có điểm số cao hơn đương nhiêm sẽ được xếp ở vị trí cao hơn. Trong trường hợp bằng điểm, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến là thành tích đối đầu, rồi đến hiệu số bàn thắng bại và tống số bàn thắng. Tất cả các trận đấu thuộc vòng 13 V.League 2020 đều bắt đầu vào lúc 17h00 ngày 1/10 nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch.

https://hplus.com.vn/xem-kenh-VTC3-hd-2058.html Link xem trực tiếp Bình Dương vs Viettel: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm Link xem trực tiếp Nam Định vs Đà Nẵng: http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd Link xem trực tiếp Sài Gòn vs Quảng Ninh: http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv Link xem trực tiếp Hà Tĩnh vs Quảng Nam: https://www.vtvcab.vn/channel/um-channel-tv-hd-VTVcab15_HD.html