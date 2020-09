Link xem trực tiếp Wolverhampton vs Man City (02h15, 22/9)

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 41: Linh cẩu ra tay nghĩa hiệp giải cứu lợn rừng khỏi nanh vuốt báo đốm

Linh cẩu và báo đốm vốn chẳng ưa gì nhau vì thường có xung đột về lãnh thổ săn mồi, tuy nhiên việc 1 con linh cẩu tấn công 1 con báo đốm để giải cứu 1 chú lợn rừng thì lại khiến các nhà khoa học cảm thấy khá kỳ lạ.