Lisa (BLACKPINK) gia nhập hội "khoe eo con kiến", diện croptop nóng bỏng mắt tại sân bay

Rosé vốn là thành viên BLACKPINK diện trang phục khoe vòng eo con kiến nhất với hình thể đáng mơ ước trứ danh trong giới showbiz Hàn. Thế nhưng bên cạnh bông hồng nước Úc, em út Lisa cũng đã được fan soi ra khoảnh khắc để lộ vòng eo con kiến cực đỉnh trong một lần ra sân bay.

Lisa được tia diện croptop cực sexy tại sân bay vào năm ngoái

Năm 2019, BLACKPINK đã được phát hiện tại sân bay trên đường đến Úc cho chuyến lưu diễn "In Your Area" tiếp theo của họ. Trong khi từng thành viên khiến người hâm mộ choáng váng với ngoại hình đẹp như thiên thần thì Lisa lại khiến người hâm mộ cảm thấy bị "tấn công" cực mạnh với chiếc áo crop top khoe trọn vóc dáng săn chắc và vòng eo con kiến.

Cận cảnh vòng eo đáng mơ ước của Lisa

Chiếc áo nỉ dáng croptop này tới từ thương hiệu Harley- Davidson nổi tiếng chuyên sản xuất trang phục dành cho biker. Để thêm phần cá tính cho bộ trang phục, Lisa lựa chọn phối cùng quần jeans ống suông với phần gối mài rách cực "chơi" kết hợp cùng giày thể thao đúng chuẩn style năng động thường thấy. Chiếc túi Chanel Flap Bag là điểm nhấn mà Lisa dùng để cân bằng lại nét thanh lịch cho tổng thể outfit.

Tổng thể bộ outfit Tổng thể bộ outfit

Trước đây, thân hình của Lisa vốn đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhưng vì em út luôn "đam mê" diện trang phục rộng cá tính, ít có nét khoe 3 vòng hút mắt nên nhiều người không khỏi ngạc nhiên về “vòng eo con kiến” của cô. Và với diện mạo sân bay mới nhất của cô ấy, cư dân mạng lại một lần nữa phát cuồng! Ngay cả các trang tin tức Hàn Quốc cũng bị thu hút bởi vòng eo siêu nhỏ của Lisa!

Các trang tin lên sóng "lia lịa" về khoảnh khắc nóng bỏng mắt này

Mới đây Lisa và ba thành viên đã có màn comeback cực đỉnh với single tiếng anh "Ice Cream" kết hợp cùng Selena Gomez. Năm 2020 được xem là một năm thành công của 4 "mẩu" BLACKPINK khi những single ra mắt nối tiếp đều đạt được những thành tích lớn cả trong nước và quốc tế. Thời gian tới, BLACKPINK sẽ tiếp tục công phá với một album đầy đủ đầu tay khiến fan đều ngóng chờ không thôi.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ