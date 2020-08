Lisa (BLACKPINK) tung hình khoe trọn bờ vai cực phẩm khiến fan `rần rần` vì quá sexy

Mới đây, ông lớn BVLGARI đã tung ra một đoạn video quảng cáo có sự góp mặt của Lisa (BLACKPINK) và nhanh chóng khiến các fan "đứng ngồi không yên". Trong video này, Lisa xuất hiện đầy sang chảnh, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái quyến rũ hút hồn khiến người hâm mộ không thể rời mắt ngắm nhìn.

Đặc biệt hơn, cô em út nhà BLACKPINK còn diện váy hai dây cúp ngực cực táo bạo, khoe vòng 1 lấp ló. Các fan vốn đã quen mắt với hình ảnh một Lisa theo đuổi phong cách cá tính, thường mặc những bộ trang phục hầm hố nên hình ảnh nữ tính, gợi cảm cực hiếm hoi này quả là cực phẩm. Gần đây, cô nàng liên tục trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau, chứng tỏ bản thân "cân" được từ cá tính đến "bánh bèo", quyến rũ hút hồn, khoe khéo nét sexy ngầm khiến fan "gục ngã".

Trang sức của nhãn hiệu càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của Lisa.

Bộ ảnh lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo nhờ đó tôn lên làn da trắng sứ và mái tóc đen nhánh tựa búp bê của "hoa hồng lai" Lisa. Hình ảnh Lisa diện váy trắng cúp ngực xòe tung bay chơi đùa dưới nắng sớm là một "đòn chí mạng" với các BLINK. Ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười hút mắt như muốn cuốn lấy người xem mãi không thôi.

Lisa mang thần thái tựa nữ thần chìm trong nắng sớm ban mai.

Ngày 24/07 vừa qua, hãng trang sức cao cấp từ nước Ý BVLGARI thông báo họ đã chọn Lisa (BLACKPINK) làm đại sứ chính thức của thương hiệu bởi cô luôn đem đến những màn trình diễn táo bạo và độc đáo. Họ tin rằng nữ idol là một biểu tượng thời trang mang hình ảnh hiện đại và thời thượng, phù hợp với bản sắc thương hiệu. Theo thông tin, Lisa sẽ đồng hành cùng mỹ nhân Trung Quốc Thư Kỳ trong các hoạt động sắp tới của BVLGARI với tư cách là đại sứ thương hiệu.

Lisa trong bộ váy 2 dây đen khoét ngực cũng sexy không kém.

Bộ ảnh và clip quảng cáo mới đây chính là những bước đầu trong chuỗi sự kiện và hoạt động quảng bá mới của BVLGARI có sự góp mặt của Lisa. Dù cô nàng đang bận bịu với lịch trình dày đặc chuẩn bị ra mắt single mới kết hợp với Selena Gomez và full album đầu tay nhưng dường như điều này không ảnh hưởng tới màn hóa thân tựa nữ thần cùng thương hiệu cao cấp BVLGARI.

Lisa được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu BVLGARI 2020.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ