Lisa: Hành trình từ một 'mẩu' BLACKPINK thành cô nàng 'búp bê sống' nổi tiếng quốc tế

Lisa (BLACKPINK) sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997 tại Buriram, Thái Lan. Tên lúc khai sinh của cô là Pranpriya Manobal nhưng sau đó gia đình của cô đã đổi tên cô thành Lalisa Manoban. Cô thông thạo tiếng Thái, tiếng Hàn, nói tốt tiếng Anh và biết cơ bản tiếng Nhật.

Gia đình Lisa gồm có ba người: bố dượng, mẹ và Lisa. Bố dượng Lisa là đầu bếp người Thụy Sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới, ông thắng cuộc thi đầu bếp toàn cầu, có nhiều nhà hàng và lớp dạy nấu ăn.

Gia đình Lisa (BLACKPINK).

Cô trở thành thực tập sinh của YG vào tháng 4 năm 2011 thông qua buổi thử giọng đầu tiên năm 2010 của công ty tại Thái Lan và cô là người duy nhất vượt qua hơn 4000 thí sinh tại quốc gia này để chính thức trở thành thực tập sinh dưới trướng YG Entertainment , và là người duy nhất được nhận trong buổi thử giọng này.

Hình ảnh Lisa (BLACKPINK) cho cuộc thi YG Audition 2010.

Ngay từ trước khi ra mắt Lisa đã chứng minh được thực lực của mình qua hàng loạt những thành tích đáng nể. Lisa là thành viên ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử nhà YG và được biết đến là người duy nhất giành chiến thắng trong cuộc thi YG Audition tại Thái Lan vào năm 2010. Lisa từng là thành viên của nhóm nhảy "We Zaa Cool" tại Thái Lan cùng với Bambam (GOT7) sau đó cả hai cùng nhau đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng.

Cô cũng có thời gian cộng tác với hãng thời trang NONA9ON CF (2014-2015). Đây là những bước tiến đầu tiên của Lisa trong ngành công nghiệp thời trang. Lisa cũng đã có cơ hội xuất hiện trong MV ‘'Ringa Linga'’ của tiền bối Taeyang (Big Bang). Bước đệm này rất quan trọng cho cơ hội đầu tiên giúp Lisa được công chúng biết đến với đoạn video "Who's that girl?" mà YG đăng trên Youtube vào năm 2012.

Hình ảnh của LISA (BLACKPINK) và Bambam (GOT7) trong nhóm nhảy "We Zaa Cool".

Hành trình trở thành một 'mẩu' của BLACKPINK

Sau khi vượt qua buổi thử giọng của YG tại Thái Lan vào năm 2010, Lisa chính thức bước chân vào con đường gian nan để có thể trở thành một thần tượng K-pop. Cô đã ký làm thực tập sinh với YG Entertainment vào tháng 4 năm 2011.

Hình ảnh Lisa và các thành viên BLACKPINK từ hồi còn là thực tập sinh.

Lisa nhớ lại thời gian khó khăn khi mới đặt chân tới Hàn Quốc mà không biết một từ tiếng Hàn nào vào năm 2011. Không bị quật ngã bởi rào cản ngôn ngữ, Lisa đã rất chăm chỉ để học tiếng Hàn bằng cách tham gia các lớp học hàng ngày và cảm ơn các thành viên khác đã giúp cô thích nghi với ngôn ngữ mới.

Lisa (BLACKPINK) rất mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản.

. Cô là thành viên thứ hai của Sau hơn 5 năm thực tập, ngày 8 tháng 6, hình ảnh của thành viên Lisa, một cô nàng bí ẩn gây nhiều ấn tượng với những video được đăng tải trên kênh Youtube của công ty. Cô là thành viên thứ hai của BLACKPINK ra mắt công chúng với tư cách là một main dancer và rapper. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Lisa đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi ngoại hình cực mới lạ và thu hút. Bông hồng lai Thái Lan nhanh chóng sở hữu được một lượng fan khổng lồ.

Những hình ảnh cực hút mắt của Lisa từ khi mới debut năm 2016.

Ngày 8 tháng 8 năm 2016, cô chính thức ra mắt với Black Pink trong 2 MV "Boombayah" và "Whistle" nằm trong đĩa đơn Square One vô cùng thành công. Tiếp đó là đĩa đơn Square Two với 2 ca khúc "Playing With Fire" và "Stay". Cô cùng Rosé là hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Lisa đảm nhận vai trò nhảy chính, rap phụ của Blackpink. Năm 2016, cô và thành viên cùng nhóm Jennie góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, chỉ sau 4 tháng ra mắt.

Lisa xuất hiện với hình ảnh ngày càng có cá tính.

Vào lúc 18:00 (KST) ngày 22 tháng 6 năm 2017, cô cùng Black Pink chính thức tung ra ca khúc "As If It's Your Last" và MV cùng tên sau 7 tháng vắng bóng.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Lisa tiếp tục cùng Black Pink cho ra mắt Mini Album đầu tiên mang tên Square Up gồm bài hát chủ đề "Ddu Du Ddu Du" và 3 bài hát "Forever Young", "Really" và "See U Later''.

Hình ảnh trưởng thành của các thành viên BLACKPINK.

Sau đó không lâu, Lisa thành lập Instagram và Youtube. Cả hai trang mạng xã hội của cô đều đạt lượng follow lớn.

Vào lúc 0h (KST) ngày 5 tháng 4 năm 2019, Lisa cùng Black Pink ra mắt Mini Album thứ 2 - Kill This Love gồm bài chủ đề cùng tên và 4 bài hát "Don't know what to do", "Kick It", "Hope Not" và "DDU-DU DDU-DU Remix". Cũng trong năm 2019, Lisa và các thành viên đã có những hoạt động Mỹ tiến khi nhận lời tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella. Với nhan sắc xinh đẹp khả năng hát live thần sầu thì cô nàng Lisa đã leo ngay lên top tìm kiếm của Twitter với mái tóc đuôi ngựa buộc cao và quả mái ngang 'bất di bất dịch' của mình ngay sau màn trình diễn.

Lisa ngày càng thu hút với gu thời trang độc lạ.

Năm 2020 cùng BLACKPINK, Lisa đã gặt hái được nhiều thành công lớn với ca khúc "How you like that". Ca khúc đạt 82,3 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu và trở thành MV và video có lượt xem ngày đầu cao nhất mọi thời đại trên YouTube, phá kỉ lục từ "Boy With Luv" của BTS (74,6 triệu lượt). MV mới của nhóm nữ nhà YG cũng đạt được thành tích 100 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày 8 tiếng và 22 phút phát hành. "How You Like That" của BLACKPINK chính thức trở thành MV của nhóm nhạc thần tượng đạt thành tích này nhanh nhất.

"How you like that" đánh dấu đỉnh cao mà BLACKPINK đang từng bước chinh phục.

Tháng 8 năm 2020 tới đây, BLACKPINK sẽ ra mắt thêm một single mới và hướng tới sự kiện cho ra mắt full album đầu tiên của nhóm vào tháng 10 cùng năm.

Những hình ảnh mới nhất của Lisa và BLACKPINK.

Lisa (BLACKPINK): Sở hữu phong cách riêng cùng sức hút khổng lồ

Mặc dù là nhảy chính của nhóm nhưng thực chất Lisa không chỉ rap khá tốt mà còn hát ổn, cho dù cô không có nhiều cơ hội khoe giọng trong các ca khúc của Blackpink.

Lisa không chỉ thể hiện được những đoạn rap mạnh mẽ mà còn có giọng ca đẹp ngọt ngào, hoàn toàn chinh phục những bài hát ngọt ngào, sâu lắng. Khi hát chung với Rosé, cô không hề bị lép vế trước giọng ca chính của nhóm, khiến nhiều người kì vọng rằng trong tương lai nữ idol sẽ được khoe giọng nhiều hơn.

Phong cách nghệ thuật ấn tượng của Lisa (BLACKPINK).

Thế mạnh thật sự của Lisa được thể hiện khi cô nàng được gọi với cái tên thân mật "cỗ máy nhảy của BLACKPINK". Khả năng nhảy của cô được người hâm mộ và chuyên gia đánh giá rất cao. Cô cũng thường xuyên gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những video dance cover đẹp mắt được đăng tải trên mạng xã hội. Kênh Youtube cá nhân liên quan tới đam mê nhảy múa của Lisa mang tên Lilifilm Official thu về 3,75 triệu người theo dõi và tất cả các video của cô đều có hàng chục triệu lượt xem.

Lisa có thể chinh phục các bước nhảy của nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau chỉ sau một vài lần theo dõi. Sự ửng hộ mạnh mẽ của fan được thể hiện thông qua bằng chứng là hàng loạt bản cover lại vũ đạo gây sốt của Lisa.

Năm 2020, Lisa nhận lời làm huấn luyện viên vũ đạo cho chương trình Idol Producer bản Trung và gây ấn tượng mạnh với khán giả của đất nước 1 tỷ dân.

Lisa làm huấn luyện viên vũ đạo trong chương trình Idol Producer bản Trung

Với danh tiếng ngày càng lớn, không có gì là khi Lisa (BLACKPINK) được hàng loạt các hãng lớn "chọn mặt gửi vàng" đặc biệt là tại quê hương Thái Lan nơi cô sinh ra và lớn lên. Trong năm 2019, Lisa nhận liên tiếp 3 quảng cáo cho 3 thương hiệu lớn tại Xứ sở chùa vàng là hãng viễn thông AIS, dòng điện thoại Samsung Galaxy S10 tại Thái Lan và hãng game RAGNAROK M.

Lisa quảng cáo cho hãng viễn thông AIS của Thái Lan.

Nhờ chương trình Idol Producer (Thanh xuân có bạn) bản Trung, cái tên Lisa đã trở thành nghệ sĩ nước ngoài hot nhất nhì Trung Quốc đầu nám 2020. Hoạt động Trung Quốc tiến này giúp Lisa thu về 3 hợp đồng quảng cáo lớn tại cường quốc này.

Quảng cao của Lisa tại Trung Quốc cho hãng Downy.

vượt bậc như hiện nay, Lisa được dự đoán sẽ nhanh chóng chiếm sóng làng thời trang Châu Á và quốc tế trong thời gian tới. Những hoạt động đáng nể nhất của Lisa trên toàn cầu phải kể tới sự kiện cô được chọn làm gương mặt đại diện cho hai thương hiệu thời trang cao cấp lớn là Celine và BVLGARI. Với ngoại hình, khí chất thời trang và tốc độ nổi tiếngvượt bậc như hiện nay, Lisa được dự đoán sẽ nhanh chóng chiếm sóng làng thời trang Châu Á và quốc tế trong thời gian tới.

Lisa xuất hiện với cường độ khủng cùng nhà mốt Celine.

Lisa là đại sứ cho thương hiệu cao cấp BVLGARI.

