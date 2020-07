Lisa (BLACKPINK) và hành trình trở thành “nàng thơ” của nhà mốt Celine

Celine là thương hiệu thời trang sang trọng, xa xỉ có nguồn gốc từ nước Pháp hoa lệ. Đứng cùng những cái tên đình đám như Chanel, Dior, YSL,... Celine là một trong những thương hiệu được ưa chuộng bởi giới thượng lưu và người nổi tiếng trong nhiều thập kỷ.

Lisa gặp gỡ nói chuyện thân mật với giám đốc sáng tạo của Celine.

Celine và thành viên Lisa của BLACKPINK “nên duyên” trong một cuộc gặp gỡ tình cờ và ngay sau đó, tổng giám đốc sáng tạo của Celine là Hedi Slimane như đã “phải lòng” với nhan sắc cực phẩm này.





Vẻ đẹp của nàng búp bê Thái Lisa.

Dấu ấn “cưng chiều hết mực” đầu tiên của nhà mốt dành cho Lisa đó là thiết kế túi Celine 16 trong BST Xuân Hè 2019 chưa bày bán đã xuất hiện cùng Lisa lên hình lúc nào không hay.

Chiếc túi Celine 16 khắc tên dành riêng cho Lisa.

Bộ sưu tập túi xách Celine 16 là dòng sản phẩm đầu tiên Hedi Slimane ra mắt sau khi gia nhập thương hiệu ở cương vị giám đốc sáng tạo. Hai cái tên danh giá cùng Lisa sở hữu sớm chiếc túi đắt đỏ này là Lady Gaga và Angelina Jolie.

Chiếc túi Celine 16 được diện bởi Lisa (BLACKPINK) và Angelina Jolie.

Kể từ sau đó, các sản phẩm của Celine thường xuyên trở thành người bạn đồng hành của Lisa ở mọi sự kiện như Celine Triomphe, Celine Luggage và vô số những thiết kế khác nữa.

Lisa diện túi Celine với đủ phong cách từ nữ tính cho tới năng động, trẻ trung.

Lisa luôn biết cách nâng tầm các sản phẩm vốn có thiết kế đơn giản, hơi hướng retro của Celine bằng những bộ cánh hiện đại. Cô nàng đã chứng minh cho toàn thế giới rằng các thiết kế sang trọng của Celine cũng có thể trở thành “vật bất ly thân” hàng ngày của mọi cô gái mà không lo bị “dừ”.

Lisa diện túi Celine Luggage dạo phố.

Sự thân thiết của Lisa và Celine được cả thế giới dõi theo và chú ý khi cô nàng là khách mời tại buổi ra mắt BST Celine Xuân – Hè 2020 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Ngay sau khi những hình ảnh của “búp bê Thái” xuất hiện trên mạng xã hội , hashtag #LALISAxCelinePFW đã lập kỷ lục 2 triệu lượt tweet trong vòng trong vòng 10 tiếng 35 phút.

Lisa ngồi hàng ghế đầu danh dự trong show của Celine với hàng loạt những gương mặt đình đám.

Hành trình tới show thời trang danh giá này của Lisa được 10 bảo vệ do đích thân tổng giám đốc Hedi Slimane phái tới. Không dừng lại ở đó, ông còn dành thời gian cùng Lisa đi chu du khắp Paris thăm thú và chụp hình, đủ thấy ngài giám đốc “cưng” Lisa tới độ nào.

Bộ ảnh kết hợp giữa Lisa và Celine cho tạp chí Vogue. Bộ ảnh kết hợp giữa Lisa và Celine cho tạp chí Vogue.

Và một lời mời làm người mẫu đại diện cho tạp chí Vogue tới từ Celine dường như là một lẽ tất yếu. Với vinh dự là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đại diện cho Celine, các Blink không khỏi “nở mũi” vì mức độ cực phẩm của idol nhà mình.

