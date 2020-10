Lisa "lỡ" pr cho sản phẩm mới của BLACKPINK trong phìm tài liệu Netflix hé lộ 1 single hot hit mới?

Cảnh Lisa bất ngờ tập hát trong phòng thu trước sự hướng dẫn của producer Teddy và đồng đội trong trailer phim tài liệu của Netflix BLACKPINK : Light up the sky" khiến các fan không khỏi chú ý. Điều đáng nói ở đây "bông hồng Thái Lan" lại ngân nga một giai điệu lạ fan chưa từng nghe thấy, liệu đây có phải một ca khúc mà BLACKPINK đang ém hàng?

Câu hát "I'm ready for love" (tạm dịch: em đã sẵn sàng cho tình yêu) của Lisa rất lạ tai, không thuộc về bất cứ ca khúc nào trong album THE ALBUM mà BLACKPINK phát hành ngày 2/10 vừa qua. Màn "nhá hàng" về ca khúc mới lại càng rõ ràng khi Netflix tung video 4 cô gái xem và phản ứng về trailer của bộ phim. Trong lúc bàn luận về cảnh quay Lisa tập hát, cả nhóm đã bật mí rằng ca khúc này vẫn chưa được họ công bố.

Cảnh BLACKPINK ở trong phòng thu cùng NSX âm nhạc nổi tiếng Teddy

Dựa vào màu tóc của Lisa thì có vẻ như bài hát này được thu âm trong năm nay. Đã vậy, nhiều khả năng BLACKPINK không dừng lại ở 3 lần comeback, rất có thể họ sẽ tung ca khúc mới vào thời điểm phim tài liệu của nhóm lên sóng.

Về phần BLACKPINK, các cô gái từng tiết lộ trong buổi nghe trực tiếp album do Apple Music tổ chức trước thềm THE ALBUM lên sóng rằng họ có những ca khúc từ nhiều năm trước, một số bài thì mới được thu âm khi chuẩn bị cho album. Cách đây vài tháng nhóm mới bắt đầu liệt kê các ca khúc và chọn ra bài phù hợp với full album lần này. Do đó BLACKPINK không chỉ "ém" bài hát do Lisa thể hiện trong trailer, họ còn có rất nhiều ca khúc khác.

BLACKPINK cũng úp mở về ca khúc lạ này

Việc BLACKPINK hoạt động hết công suất trong năm 2020 này khiến fan vừa mừng vừa lo. Cụ thể độ hot của những lần comeback dường như đang giảm dần và có dấu hiệu bị "loãng". Tuy nhiên việc BLACKPINK đang phủ sóng trên mọi mặt trận cũng có thể coi là một điều tốt.

Công chiếu ngày 14/10, BLACKPINK: Light Up The Sky sẽ có thời lượng 1 tiếng 19 phút. Đạo diễn phim tài liệu Caroline Seo được cho là nhà sản xuất chính đằng sau 'BLACKPINK: Light Up The Sky'.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ