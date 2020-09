Giám đốc sáng tạo của CELINE đích thân mời Lisa (BLACKPINK) làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu

Lisa và Hedi Slimane - giám đốc sáng tạo của Celine - rất thân thiết

Trong một tuyên bố trước báo giới, một đại diện cho biết, "Chúng tôi vui mừng thông báo sự hợp tác tiếp tục của Celine với Lisa, người sẽ đại diện cho thương hiệu với tư cách là đại sứ toàn cầu." Cùng với thông báo này là những hình ảnh mới nhất về chiến dịch thời trang của hãng với sự tham gia của Lisa, do chính Giám đốc sáng tạo của Celine, Hedi Slimane chụp ảnh. Những hình ảnh đen trắng tuyệt đẹp này được ghi lại tại một studio ở Paris.

Hình ảnh mới nhất của Lisa cho thương hiệu Celine do đích thân Hedi Slimane cầm máy

Mối duyên tình giữa Lisa và Celine thêm gắn bó

Không chỉ là ngôi sao K-pop đầu tiên đại diện thương hiệu, Lisa còn là NGƯỜI ĐẦU TIÊN được cá nhân Slimane chọn để làm đại sứ cho Celine. “Với em, Celine là độc nhất, và Hedi Slimane là một người tài năng về nhiều mặt - từ mảng quần áo thời trang, cho đến việc thiết kế hình, chụp ảnh. Anh ấy đã tạo ra một thế giới hiếm có, tuyệt vời, và đầy đam mê, niềm cảm hứng thông thông qua tầm nhìn rộng của mình. Anh ấy luôn truyền cảm hứng cho em. Thật sự là một điều vô cùng vinh dự và tuyệt vời khi có cơ hội làm việc với Hedi dưới tư cách là Đại sứ đầu tiên của Celine” - Lisa trả lời trong buổi công bố.

Lisa là khách mời ngồi hàng đầu trong show Celine

Sự thân thiết của Lisa và Celine được cả thế giới dõi theo và chú ý khi cô nàng là khách mời tại buổi ra mắt BST Celine Xuân – Hè 2020 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Ngay sau khi những hình ảnh của “búp bê Thái” xuất hiện trên mạng xã hội , hashtag #LALISAxCelinePFW đã lập kỷ lục 2 triệu lượt tweet trong vòng trong vòng 10 tiếng 35 phút.

