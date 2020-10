Lisa và Jisoo BLACKPINK quậy tung hậu trường Inkigayo cùng chị đại JESSI sau màn giật cúp thành công

BLACKPINK ngày 11/10 vừa qua đã có sân khấu quảng bá thứ 2 cho " Lovesick Girls" và "Pretty Savage" tại chương trình âm nhạc SBS Inkigayo . Bên cạnh BLACKPINK, nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia quảng bá như: EVERGLOW, TREASURE, H&D, WJSN, WEi... Tuy nhiên, trong màn tranh cúp chiến thắng tuần này, chỉ có BLACKPINK là nghệ sĩ trực tiếp có mặt tại trường quay. Hai đối thủ còn lại đã kết thúc đợt quảng bá. Lovesick Girls""Pretty Savage"SBSInkigayo

BLACKPINK giành chiến thắng thuyết phục

Dù chỉ mới lần đầu quảng bá tại Inkigayo, "Lovesick Girls" đã xuất sắc vượt qua các sản phẩm của tiền bối Jessi (NUNU NANA) và J.Y.Park, Sunmi (When We Disco) để đạt vị trí số 1. Ca khúc đạt tổng điểm là 6376, cách " When We Disco" gần 1 nghìn điểm. Đây chính là cúp âm nhạc đầu tiên mà BLACKPINK đạt được trong đợt quảng bá " Lovesick Girls" .

Vậy nhưng SBS Inkigayo lại khiến các BLINK tức anh ách khi BLACKPINK có được chiến thắng đầu tiên với Lovesick Girls nhưng phần encore lại bị cắt giữa chừng. Dù chưa thể nghe được trọn vẹn màn encore Lovesick Girls nhưng người nghe vẫn hết lời khen cho màn hát live của Jennie và Lisa. Giờ fan chỉ còn đang đợi bản live của Jisoo và Rosé là đủ bộ.

Tuy không xuất hiện trên sân khấu nhưng nữ rapper JESSI vẫn có mặt tại hậu trường Inkigayo. Tại đây nữ rapper cực ngầu đã có màn gặp gỡ với Lisa và Jisoo BLACKPINK. Đĩa đơn mới nhất của Jessi, “NUNU NANA” đã ra mắt được một thời gian nhưng không có nghĩa là nó sẽ sớm ngừng thống trị! Nữ hoàng nhạc rap Hàn đã tạo được tiếng vang với bài hát vô cùng hấp dẫn - và có vẻ như các thần tượng đồng nghiệp cũng không thể miễn nhiễm với hit này. Jisoo và Lisa của BLACKPINK đã phát hiện cùng tham gia thử thách nhảy “NUNU NANA” với chị đại trên camera!

Bộ ba xinh đẹp quậy tung hậu trường Inkigayo

JESSI đã ghi lại khoảnh khắc cực đáng yêu này bằng một bức ảnh và dòng mô tả: "JESSI BLACKPINK in your area". Khi bắt gặp khoảnh khắc này, các BLINK cũng muốn sớm được thấy Jessi thực hiện điệu nhảy “Lovesick Girls”! Trong khi đó, BLACKPINK không phải là những người duy nhất thực hiện được thử thách "NUNU NANA" của JESSI. Loạt thần tượng khác cũng đã bắt kịp trend mô phỏng điệu nhảy gây nghiện này gồm có Hyuna và Dawn, Dara 2NE1, Tiffany (SNSD),...

