Lisa và Rosé BLACKPINK so tài trong thử thách nhảy "Ice Cream" trên Tiktok thu hút chục triệu view

Mới đây cư dân mạng xã hội Tiktok "rần rần" bởi clip so tài trong thử thách nhảy ca khúc "Ice Cream" giữa Lisa và Rosé . Hiện clip của Lisa đăng tải đầu tiên đã thu hút tới hơn 15 triệu views và 3,3 triệu lượt like. Dù chỉ diện áo len màu kem trơn đơn giản nhưng thần thái hút mắt của búp bê Thái Lisa khiến fan rời mắt không nổi.

Rosé đăng tải clip sau một ngày ngay lập tức khiến fan "mất máu nặng" bởi set áo croptop khoe khéo vòng eo con kiến, vòng 1 e ấp cùng làn da trắng ngần. Cô nàng thể hiện thần thái cùng những bước nhảy thuần thục không kém gì cô em út. Chẳng cần phải sở hữu vòng 1 ngồn ngộn bốc lửa như nhiều sao nữ khác, Rosé vẫn quyến rũ và hút mắt theo cách riêng. Sức sát thương mạnh mẽ từ nhan sắc và body của Rosé đã mang về cho cô nàng hơn 3 triệu lượt thả tim khi đăng tải hình ảnh lên cả Instagram cá nhân.

Có thể thấy thử thách nhảy "Ice Cream" trên Tiktok lần này cũng nằm trong chiến dịch quảng bá ca khúc tới từ YG Entertainment. Không phụ lòng mong đợi của công ty và nhóm, loạt fan đã không ngần ngại cover ngay tức khắc cho ra nhiều video chất lượng không kém idol.

BLINK cũng đang mong chờ hai thành viên còn lại là Jennie và Jisoo khoe dáng và vũ đạo trong những video tiếp theo. Hiện ca khúc mới nhất của BLACKPNK kết hợp cùng Ngôi Sao thế giới Selena Gomez mang tên "Ice Cream" đã đem về cho 4 cô nàng 218 triệu lượt xem và một vị trí thứ 13 trong BXH Billboard Hot 100.

Poster chúc mừng BLACKPINK cán 2 cột mốc views trong cùng 1 ngày

Vào sáng hôm nay 08/09, poster chúc mừng 200 triệu lượt xem của Ice Cream - sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm có sự kết hợp của "công chúa Disney" Selena Gomez đã xuất hiện. Trong khi vẫn đang ăn mừng trong chiến thắng của " Ice Cream" , YG lại phải tất bật đăng thêm chiếc poster thứ 2 để chúc mừng cho MV " How You Like That" đạt 500 triệu lượt xem. 2020 có thể được xem là một năm thành công của BLACKPINK với loạt thành tích không thể xem thường.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ